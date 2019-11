Soud nařídil Trumpovi zaplatit dva miliony dolarů v kauze jeho charitativní nadace

Newyorský soud ve čtvrtek nařídil prezidentovi Donaldu Trumpovi zaplatit dva miliony dolarů (46 milionů korun) na urovnání žaloby, která ho viní ze zneužívání své charitativní organizace pro politické a obchodní cíle. Informovala o tom agentura AP. Soudkyně Saliann Scarpullaová rovněž podepsala dohodu o uzavření nadace Trump Foundation a převodu její zbývající hotovosti na jiné neziskové organizace. New York 21:09 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump oznámil své kandidáty na posty ministra spravedlnosti a velvyslankyně při OSN | Foto: Jim Young | Zdroj: Reuters

Podle prokuratury státu New York Trump i jeho tři děti dlouhé roky zneužívali fondy nadace, a to i během prezidentovy volební kampaně v roce 2016. Prokuratura proto žádala vrácení zneužitých peněz a také zaplacení pokuty, a to v celkové sumě 2,8 milionu dolarů (64,5 milionu korun). Soudkyně ale částku snížila na dva miliony dolarů.

Na konci loňského roku se nadace s prokuraturou dohodla, že v rámci urovnání sporu skončí a zbývajících 1,7 milionu dolarů (39,2 milionu korun), kterými disponuje, převede na jiné dobročinné spolky. Soudkyně ve čtvrtek tuto dohodu potvrdila.

O nesrovnalostech v nadaci začala americká média informovat během Trumpovy prezidentské kampaně před volbami v roce 2016. Nynější prezident tehdy obvinění odmítal a označoval je za špinavou práci demokratů.