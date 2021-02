Americký Senát zahájí druhý soud s Trumpem. Exprezidentovi právníci mluví o ‚politickém divadle‘

Přesně před rokem a čtyřmi dny americký Senát zprostil Donalda Trumpa viny a ukončil soud s ním na základě ústavní žaloby. V úterý začne v Senátu soud s Donaldem Trumpem znovu. Druhý impeachment schválila Sněmovna reprezentantů v lednu, týden před Trumpovým odchodem z prezidentské funkce. To je také jeden z důvodů, proč bude právě začínající soud jiný než minule. Historický je i proto, že zatím žádný prezident nečelil impeachmentu dvakrát. Washington 7:49 9. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trumpův právní tým v novém 78stránkovém dokumentu odmítá, že by 45. prezident USA „podněcoval ke vzpouře“ | Foto: Jim Bourg | Zdroj: Reuters

Exprezidenta v lednu Sněmovna reprezentantů obvinila z vyprovokování násilí proti vládě Spojených států poté, co Trump dva měsíce podkopával důvěru ve výsledky podzimních prezidentských voleb. Jeho příznivci 6. ledna po bojovně laděném projevu končící hlavy státu napadli sídlo Kongresu, kde v tu chvíli začínalo oficiální sčítání hlasů prezidentských volitelů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Americký Senát projedná druhou ústavní žalobu na exprezidenta Trumpa. Poslechněte si reportáž Jana Kaliby

Je ale možné odsoudit a vůbec soudit na základě ústavní žaloby bývalého prezidenta, tedy soukromou osobu, nebo to možné není? To je otázka, která tvoří jednu z hlavních frontových linií, kolem které se odehrává druhý Trumpův impeachment. Donald Trump to opakovaně označuje za absurdní a protiústavní.

„Tato tvrzení jsou nesmyslná, podobně jako mnoho dalších Trumpových tvrzení v právní oblasti. Není pochyb o tom, že to je v souladu s ústavou. Impeachmentu podléhá veřejný činitel až do konce života. Máme příklady z minulosti, kdy to tak bylo. I když nikdy nešlo o prezidenta. Je ale možné někoho i po odchodu z funkce odsoudit a znemožnit mu příště kandidovat. A o to jde, proto tento případ pokračuje,“ řekl Radiožurnálu právník Norman Eisen, který se na straně demokratů podílel na prvním impeachmentu Donalda Trumpa.

Za Trumpa se teď postavilo 45 z 50 republikánských senátorů, kteří hlasovali proti konání soudu, protože je podle nich protiústavní. To je také jeden z důvodů, proč jsou šance na Trumpovo odsouzení i v tomto případě obecně považované za mizivé. Přestože demokrati v lednu získali nad Senátem kontrolu, a potřebují tak na svou stranu získat 17 republikánů - tedy méně než minule.

Důkazy, které chtějí předložit, jsou tentokrát názornější, navíc senátoři už je dobře znají, protože sami byli terčem přepadení Kapitolu 6. ledna během schvalování Trumpovy porážky ve volbách. Jediný článek této druhé ústavní žaloby viní Trumpa právě ze systematické snahy potlačit výsledky voleb, která podle Sněmovny reprezentantů vyvrcholila tím, že podnítil povstání proti Spojeným státům, při kterém umírali lidé.

Trumpova popularita v USA klesá. Jeho usvědčení v impeachmentu si přeje více než polovina Američanů. Číst článek

„Donald John Trump tímto chováním prokázal, že zůstane hrozbou pro národní bezpečnost, demokracii a ústavu. Proto si zaslouží impeachment, soud, odstranění z funkce a zákaz vykonávat jakýkoli úřad ve jménu Spojených států,“ četl z textu žaloby hlavní manažer impeachmentu, tedy hlavní žalobce z řad demokratů ve Sněmovně, Jamie Rasikn.

Kritika právníků

Proti ústavní žalobě se ostře vymezil i Trumpův právní tým. V novém 78stránkovém dokumentu odmítá, že by 45. prezident USA „podněcoval ke vzpouře“, jak uvádí ústavní žaloba. Členy sněmovny, kteří budou v Senátu prosazovat jeho odsouzení, obviňuje z „intelektuální nečestnosti“ a překrucování faktů při prezentaci událostí 6. ledna. Dění kolem žaloby nové prohlášení označuje za politické divadlo a sobecký pokus lídrů vládní Demokratické strany „využít pocity zděšení a zmatení“.

„Prezident Trump nenaváděl nikoho, aby páchal nezákonnou činnost, a tvrzení, že by mohl nést zodpovědnost, pakliže by jej malá skupina zločinců špatně pochopila... je jednoduše absurdní,“ uvádí Trumpovi obhájci. Někteří účastníci nepokojů ze 6. ledna přitom prohlásili, že ke Kapitolu přišli na Trumpovo „pozvání“.

Trump těsně před vypuknutím násilností vyzval své příznivce k pochodu na sídlo Kongresu. V projevu u Bílého domu hovořil o poklidném protestu, zároveň však pokračoval v nepravdivých výrocích o volbách a vykresloval „boj“ za záchranu země. „Z více než 10 000 pronesených slov pan Trump nepoužil slovo ‚bojovat‘ o moc víc než v hrstce případů, přičemž to bylo pokaždé v přeneseném smyslu... Nebyly to výzvy k násilným činům a nemohly být takto interpretovány,“ míní exprezidentovi obhájci.

Televize Fox News zrušila pořad, který podporoval Trumpovu teorie o ukradených volbách Číst článek

Dále vyjadřují názor, že proces konaný po odchodu hlavy státu z funkce je v rozporu s ústavou. V této otázce však zastávají opačné stanovisko i někteří konzervativní experti na ústavní právo, napsala agentura AP.

Plán jednání

Kongresmani Demokratické strany, kteří budou při nadcházejícím soudu působit v roli prokurátorů, uvedli, že nazvat argument o protiústavnosti nevěrohodným by byla velká laskavost. „V ústavě není žádná ‚lednová výjimka‘, která by umožňovala prezidentům ve svých posledních dnech zneužívat moc bez jakékoli zodpovědnosti,“ citoval z jejich úterního memoranda deník The New York Times.

Projednávání ústavní žaloby v Senátu začne v úterý. Před prezentací argumentů dvou stran budou senátoři debatovat a hlasovat o tom, zda naplánovaný proces je či není protiústavní. Už na konci ledna většina senátorů dala najevo, že v tomto směru s Trumpovými právníky nesouhlasí.

Vystoupení zástupců sněmovny a obhajoby zřejmě začnou až ve středu, přičemž obě strany budou mít k dispozici až 16 hodin čistého času. Jednání jsou naplánovaná i na čtvrtek, pátek a neděli. Zda se proces protáhne do příštího týdne, není jasné. Podle agentury AP pravděpodobně nebudou předvoláni žádní svědci a vícero médií soudí, že zákonodárci z obou stran chtějí mít záležitost co nejrychleji za sebou.