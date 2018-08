Právník Cohen je podezřelý z podvodů, úřady prověřují i peníze pro Trumpovy milenky

Americké federální úřady prověřují, zda někdejší osobní právník nynějšího prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen nespáchal daňový či bankovní podvod půjčkou ve výši přes 20 milionů dolarů (450 milionů korun), kterou získal na financování taxislužby. Informoval o tom deník The New York Times s odvoláním na své zdroje. O Cohena se vyšetřovatelé zajímají také kvůli možnému porušení zákona o financování volební kampaně. Washington 22:46 20. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trumpův právník Michael Cohen v New Yorku | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Vyšetřování Cohenových finančních aktivit se podle The New York Times chýlí ke konci, případná formální obvinění by pak mohla být vznesena ještě do konce tohoto měsíce.

Dosud bylo známo, že vyšetřovatelé zkoumají, zda Cohen neporušil zákon o financování kampaně, když pomáhal s přípravou finančních dohod o mlčení žen, které následně veřejně prohlásily, že měly s Trumpem poměr.

Cohen se vedle právních služeb soustředil i na obchodování a spolu s rodinou si mimo jiné pořídil taxislužbu. Taxikářské licence zakoupil za bankovní úvěry. Vyšetřovatelé zjišťují, zda Cohen při žádostech o úvěry nepřekroutil hodnotu svého majetku, jak nakládal s příjmy za provozování taxivozů a zda vše hlásil finančnímu úřadu.

Protože vyšetřování Cohena je v závěrečné fázi, není podle The New York Times vyloučeno, že se právník pokusí uzavřít s prokuraturou dohodu o vině a trestu. V posledních týdnech opakovaně veřejně naznačil, že chce s prokuraturou spolupracovat a že je ochoten poskytnou informace i zvláštnímu vyšetřovateli Robertu Muellerovi, který objasňuje ruskou roli v amerických prezidentských volbách.

Mueller se v rámci vyšetřování soustředí především na tehdejší Trumpův volební štáb. Prezident ale opakovaně odmítá, že by jeho tým během voleb jakkoli s Ruskem spolupracoval.