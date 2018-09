Kdo odkryl chaos v Bílém domě? ‚Můj komentář to není,‘ brání se Trumpovi věrní

Američtí ministři a nejbližší spolupracovníci prezidenta Donalda Trumpa veřejně popírají autorství anonymního komentáře v deníku New York Times. Systematická sabotáž záměrů Donalda Trumpa je podle autora textu v Bílém domě běžnou praxí, kterou se lidé v jeho okolí snaží zemi uchránit před škodami. Prezident označil nepodepsaný článek za zbabělý. Washington 11:01 7. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump mluvil o své schůzce s Vladimirem Putinem také v Bílém domě | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

„Můj komentář to není,“ prohlásil při návštěvě Indie ministr zahraničí Mike Pompeo. Podobně se vyjádřilo nejméně šest dalších ministrů Trumpovy vlády, šéf zpravodajských služeb Dan Coats a viceprezident Mike Pence.

„Autor komentáře by měl rezignovat,“ řekl Pence agentuře Reuters. Některé americké sázkové kanceláře dokonce přijímají tipy na to, kdo je tajemným autorem z Trumpova okolí.

Jedny z nejnižších kurzů jsou právě na Pence, který v minulosti s oblibou používal v komentáři obsažený neobvyklý výraz „vůdčí hvězda“.

‚Neschopný prezident a chaos‘

Únik informací z Bílého domu byl v noci na čtvrtek obzvlášť třaskavý. New York Times zveřejnily velmi zřídka vídaný typ komentáře. Je totiž nepodepsaný, pod příslibem anonymity ho pro tradiční deník napsal vysoký úředník Trumpovy administrativy. A pro prezidenta to není pěkné čtení.

‚Neschopný prezident a chaos.‘ Anonymní komentář v New York Times popisuje chod Bílého domu Číst článek

Oválnou pracovnu líčí autor jako místo chaosu, kde sedí neschopný prezident, kterému se lidé z jeho okolí snaží mařit jeho úmysly, aby Americe a jejím demokratickým institucím napáchal co nejméně škod.

Donalda Trumpa charakterizuje jako bezohledného, nevypočitatelného, zbrklého či konfliktního. Prezidentova reakce byla bleskurychlá.

„New York Times selhávají. Myslím, že kdybych tu nebyl, tak by ty noviny už ani neexistovaly. Takže pokud New York Times mají anonymní komentář - věřili byste tomu? Anonymní! To znamená zbabělý. Zbabělý komentář - tak to je znamení, že děláme skvělou práci,“ prohlásil Trump.

Strach: Trump v Bílém domě

Komentář se v New York Times objevil ve stejnou chvíli jako podobně vyznívající kniha uznávaného investigativního novináře Boba Woodwarda, který kdysi stál za odhalením aféry Watergate, po níž rezignoval americký prezident Richard Nixon. Jmenuje se Strach: Trump v Bílém domě.

Před Trumpem kvůli strachu o bezpečnost USA schovávali dokumenty, tvrdí v knize slavný novinář Číst článek

Zajímavou pasáží z knihy Strach: Trump v Bílém domě bude určitě také ta o intervenci Spojených států v Sýrii. Podle deníku Washington Post je v této části knihy Trump přirovnáván k žákovi páté nebo šesté třídy, co se porozumění problémům týče.

Inteligenční schopnosti prezidenta měl takto popsat americký ministr obrany James Mattis, který to popřel.

Když se totiž s Trumpem setkal loni v dubnu kvůli údajnému použití chemických zbraní syrským režimem, Trump údajně navrhl, ať Spojené státy prostě syrského prezidenta Bašára Asada zabijí.

Mattis pak počkal, až Trump setkání ukončí, a teprve potom řekl prezidentovým podřízeným, co mají udělat. V tiskovém prohlášení to ale ministr Mattis odmítl.

Mentálně retardovaný ministr spravedlnosti?

Práce pro Bílý dům je pak podle Woodwardovy knihy pro některé zaměstnance velmi psychicky náročná. Personální šéf Bílého domu John Kelly během jedné ze schůzek zaměstnanců prezidentského úřadu řekl, že je to nejhorší práce, jakou kdy dělal.

Trump podle něj vulgárně útočí na spolupracovníky. Ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse měl označit za mentálně retardovaného. „Je to hloupý jižan. Nemohl by být ani právník v Alabamě,“ měl se prezident vyjádřit o Sessionsovi, kterého už dříve veřejně kritizoval.

Bílý dům už novou knihu označil za další spis plný vymyšlených historek, které autorovi napovídali bývalí zaměstnanci, protože byli naštvaní.