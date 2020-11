Donald Trump byl současně prezidentem a parodií na prezidenta, myslí si právník a sociolog Přibáň

„Ze strany Donalda Trumpa je to nezamýšlený důsledek. On by měl rád Evropu slabou, ale jeho negativismus směrem k Unii vyvolal pravý opak. Unie teď ví, že musí postupovat jako samostatný celek a musí mít svou vlastní globální politiku,“ řekl Přibáň ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Přibáň upozorňuje na roli náhody v politice, kterou zejména politologové často podceňují, a dodává, že význam Evropy bude takový, jaký si ho sama udělá.

„Jsme ale svědky civilizačního posunu, kdy se centrum obchodu dostává na území Pacifiku. Tam se napříště budou řešit geopolitické konflikty. Evropa může přispět jednotným trhem, alternativním ekonomickým modelem a tím, že se bude bránit nekalé konkurenci, odkudkoli bude přicházet,“ uvedl sociolog v pátečním Interview Plus.

Fenomén Trump

Pokud jde o osobnost Donalda Trumpa a spor o existenci takzvaného „trumpismu“, staví se Příbáň na stranu těch, podle nichž nic takového neexistuje.

„Abychom vymysleli nějaký -ismus, potřebujeme ideologii nebo ucelený myšlenkový směr. A Donald Trump byl historicky první prezident USA, který se o žádný think tank, který by mu dodával myšlenky, neopíral. Neměl žádného Kissingera,“ vysvětluje s odkazem na velkého teoretika a praktika diplomacie.

A připomíná také bývalého velvyslance Spojených států při OSN Johna Boltona. „Odcházel z Bílého domu naprosto zděšen z toho, co je Donald Trump za člověka. Sice s charismatem, ale naprosto zmateného a neschopného racionálního kalkulu,“ tvrdí Přibáň.

Přesto podle Přibáně Trump reprezentuje jakýsi nový styl politiky. „Je to spíš symptom a ukazuje, že žijeme ve společnosti, kde získávání voličů nevyžaduje racionální přesvědčování, ideologii ani program. To je vlastně takový ‚anti-ismus‘,“ míní.

Chaotickým způsobem řízení se Donaldu Trumpovi blíží podle Přibáně třeba český premiér Andrej Babiš (ANO). „I když si nemyslím, že by se Trumpův styl dal opakovat nebo převzít do českých podmínek.“

A nejde to zřejmě tak docela ani ve Velké Británii, kde je premiérem k Trumpovi často přirovnávaný konzervativec Boris Johnson. Británie je totiž na rozdíl od USA parlamentní monarchií a premiér je tak v rozhodování daleko svázanější.

Hysterická reakce

V současnosti jsme podle Jiřího Přibáně v případě Spojených států svědky hysterické postvolební reakce: „Ty právní bitvy, které Trump slibuje, nemají téměř žádnou šanci na úspěch.“

A upozorňuje, že 45. prezident USA svým chováním delegitimizuje celý tamní demokratický systém. „Bohužel to ale patří k jeho celkovému stylu. Donald Trump byl současně prezidentem a parodií na prezidenta,“ uzavírá Přibáň.