Trump v posledním projevu mluvil o zázracích, Bidena vynechal. Přečtěte si jeho proslov v angličtině

Odcházející americký prezident Donald Trump se ve středu rozloučil s Bílým domem. Ve svém projevu popřál štěstí nastupující administrativě a vyzdvihl úspěchy své vlády. Mluvil ale i o zázračném vývoji vakcíny, bezpečnosti na amerických hranicích či lednovém vniknutí skupinou jeho příznivců do Kapitolu. Naopak zcela vynechal hodnocení svého nástupce Joea Bidena. Dokument Washington 9:01 20. ledna 2021

„Přejeme jim vše nejlepší a také chceme, aby měli štěstí - to je velmi důležité slovo,“ řekl dosavadní americký prezident Donald Trump v předtočeném projevu, kteří Američané mohli shlédnout necelý den před inaugurací administrativy Joe Bidena.

Trump proto v projevu nešetřil výčtem úspěchů jeho vlády - ať už šlo o prosazení daňových balíčků, odstoupení od mezinárodních smluv či vyjednání nových podmínek obchodních či diplomatických dohod. Nezapomněl ale i na pandemii koronaviru či nedávné obsazení budovy Konresu.

Níže přinášíme výběr několika výroků z Trumpova posledního prezidentského projevu, včetně jeho kompletního znění v anglickém jazyce, jak ho zveřejnil Bílý dům.

‚Medicínský zázrak‘

„Když náš národ zasáhla příšerná pandemie, vyprodukovali jsme ne jednu, ale dvě vakcíny ve zcela rekordním čase. A další budou stejně rychle následovat. Říkali, že se to nedá zvládnout, ale my jsme to dokázali. Říkali tomu ‚medicínský zázrak‘ a tak to nazývají i dál: ‚medicínským zázrakem‘.

„Jiné vládě by vývoj vakcíny zabral tři, čtyři, pět, možná i deset let. Nám se to povedlo za devět měsíců.“

Žádný nový konflikt

„Jsem především velmi pyšný na to, že jsem prvním americkým prezidentem, který nevyvolal žádné nové války.“

Ochrana hranic

„Příští administrativě přenecháváme nejsilnější a nejrobustnější opatření pro kontrolu hranic, která kdy byla představena.“

Útok na Kapitol

„Všichni Američané byli zhrození útokem na Kapitol. Politické násilí je ohrožením všeho, čeho si Američané cení. Nemůžeme to tolerovat.“