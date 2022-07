Vyšetřování útoku na Kapitol: Trump měl zmobilizovat své stoupence, pokusil se ovlivnit svědka

Příběh tweetu Donalda Trumpa, co mu předcházelo a jaké měl důsledky. I to byla náplň sedmého slyšení zvláštní komise amerického Kongresu, která vyšetřuje okolnosti loňského útoku na Kapitol. Tehdejší prezident Trump v příspěvku zval lidi do Washingtonu na 6. leden 2021 k divokému protestu, což si někteří extremisté vyložili jako výzvu k boji a násilí. Teď se Trump podle komise pokusil kontaktovat jednoho ze svědků, který má teprve vypovídat.

Od stálého zpravodaje Washington 7:05 13. července 2022