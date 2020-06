Trump po koronavirové pauze pořádá první mítink. Přijde přes 19 tisíc lidí, roušky nebudou povinné

Až Nejvyšší soud amerického státu Oklahoma musel rozhodovat o tom, jestli v sobotu Donald Trump poprvé od března promluví k hale zaplněné svými příznivci. Akci ve městě Tulsa se pokusili zablokovat obyvatelé města v obavě, že prezidentův mítink ještě zhorší tamní už tak špatný vývoj pandemie koronaviru. Zrušit prezidentův volební mítink ani změnit jeho pravidla se jim ale nepodařilo. Washington 15:49 20. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Tom Brenner | Zdroj: Reuters

110 dní už uplynulo od večera, kdy Donald Trump u pultíku s mikrofonem naposledy bavil a rozvášňoval halu po střechu nacpanou svými příznivci. Jeho hlad po této oblíbené disciplíně narůstal, volební průzkumy v tuto chvíli nevěstí pro prezidenta nic moc dobrého, a tak Trumpův tým přichystal největší akci po střechou od začátku pandemie ve Spojených státech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve Spojených státech se chystá jedna z nejkontroverznějších akcí roku – první volební mítink prezidenta Trumpa po dlouhé pauze kvůli pandemii.

Do arény v Tulse se vejde přes 19 tisíc lidí a pořadatelé kapacitu nijak neomezili, naopak hlásí, že zájemců bylo přes milión. Ti, kdo se mítinku zúčastní, musejí zaručit, že nebudou Trumpovu kampaň žalovat, pokud se koronavirem nakazí.

„Když jdete na baseball nebo podobnou akci, taky přijímáte riziko. To je součást života. Je to osobní rozhodnutí Američanů, jestli se mítinku zúčastnit, anebo ne. Přijali jsme některá opatření, abychom zajistili, že to bude bezpečná akce. Budeme kontrolovat teplotu, poskytovat dezinfekci rukou a nabízet roušky. Bude na každém, jestli se rozhodne ji nasadit,“ řekla mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnenyová a sama bude prý během mítinku bez roušky.

Zmíněný baseball se teď v Americe nehraje, stejně jako další profesionální sporty, a virolog americké vlády Anthony Fauci, který stojí v čele boje s koronavirem v zemi, webu The Daily Beast řekl, že on coby člen rizikové skupiny by na takový politický mítink nešel. Přímo s prezidentem Trumpem o tom prý nemluvil, ale stejně jako demonstrace v amerických ulicích, je i tato akce proti pokynům Trumpovy vlastní administrativy.

„Ve velkém davu, kde jsou lidé velmi, velmi blízko u sebe, se samozřejmě zvyšuje riziko, že se nakazíte infekcí, anebo ji budete šířit. Jsou lidi, kteří to udělají bez ohledu na to, co já říkám. Ale když už to uděláte, mějte celou dobu roušku, protože to je určitá forma ochrany. Nejlepší je se davu vyhnout, ale pokud to neuděláte, prosím, noste roušku,“ vyzval Fauci v televizi CNN.

Nedá se čekat, že by uposlechl sám prezident, známý svým odporem k zakrývání úst a nosu. Nedočkaví Trumpovi fanoušci v Tulse už několik dní kempují, jeho odpůrci chystají protesty, které budou podle prezidenta rázně potlačeny, a zdravotní experti se bojí dalšího zhoršení pandemie, kterou Amerika stále nemá pod kontrolou.

Oklahoma patří ke státům, kde se situace nejvíc zhoršuje a město Tulsa hlásí v tomto týdnu rekordní denní počty potvrzených případů nemoci covid-19.