Stačily čtyři roky a Trump ‚své‘ republikány ovládl. Chaos demokratů mu hraje do karet, říká amerikanista

Kdo se v podzimních volbách postaví republikánskému prezidentovi USA Donaldu Trumpovi? První primárky Demokratické strany v Iowě byly poznamenány zmatky. Zvítězil v nich Pete Buttigieg před Berniem Sandersem, Elizabeth Warrenovou a Joem Bidenem. Podle amerikanisty z Katedry severoamerických studií FSV UK Jiřího Pondělíčka ale nesmíme zapomínat ani na bývalého starostu New Yorku Michaela Bloomberga. interview plus Praha 17:37 11. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Bloomberg se ale rozhodl na první státy, tedy Iowu nebo New Hampshire, rezignovat a jeho strategií je soustředit se na volební superúterý, kdy se volí ve více státech najednou,“ říká Pondělíček v Interview Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala

Zjednodušeně řešeno se rozdíl mezi jednotlivými kandidáty dá charakterizovat tak, že středové, umírněnější křídlo reprezentuje Biden, oslovit se je snaží ale i Bloomberg, zatímco progresivnější, levicové křídlo reprezentují Sanders a Warrenová.

Co Trumpa posiluje?

Chaos a množství demokratických kandidátů pak samozřejmě u voličů posiluje pozici Trumpa.

Amerikanista: Šance na znovuzvolení Trumpa jsou velké, voličům imponuje jeho ‚silácké vystupování‘ Číst článek

„Pro současného šéfa Bílého domu by bylo nejlepší, pokud by primárky demokratů trvaly co nejdéle, a taky kdyby co nejdéle nebylo jasné, kdo nominaci nakonec získá. Pokud by došlo ke sjezdu, ve kterém nebude dopředu jasné, kdo má většinu, a pokud by musela proběhnout jednání, které by opět doprovázely zmatky, to je to, co by bylo pro Trumpa úplně nej,“ domnívá se amerikanista.

Ne z jednoho, ale hned z několika renomovaných průzkumů totiž vyplývá, že má u voličů 45–49% podporu.

„Obhajující prezidenti mají v amerických volbách už tradičně výhodu. Už od druhé světové války totiž žádný neprohrál. Pokud se mu tedy podařilo vyhnout ekonomické recesi v posledním předvolebním roce… Teď to vypadá, že se ochlazení, pokud tedy nedojde k nějakému překvapivému vývoji, zřejmě do voleb nedočkáme.“

Mají se Američané dobře?

Pondělíček připomíná, že vnímání Američanů vůbec není jednoznačné.

„Velmi pozitivně vnímají svou osobní finanční situaci, kdy skoro dvě třetiny tvrdí, že se mají líp než před rokem, a skoro tři čtvrtiny navíc očekávají, že se za rok budou mít ještě líp než letos. Jejich optimismus je doslova hmatatelný. Na druhou stranu, průzkumy, které hodnotí směřování země,… vyznívají tak, že až 55 % voličů říká, že Spojené státy nesměřují správným směrem, celých 40 % pak tvrdí, že s nastaveným kurzem souhlasí.“

Pro republikány je asi nepříjemné, že je mezi Američany velká podpora zdanění těch nejbohatších s příjmem nad 10 milionů dolarů ročně.

„Ekonomická situace sice přeje, dá se říct, všem, ale typický volič v některých odvětvích zpracovatelského průmyslu je na tom líp. Ale pokud bychom měli jako o typickém voliči Trumpa mluvit o horníkovi ze Západní Virginie, tak ten se líp nemá,“ myslí si amerikanista.

Republikány má na své straně

Demokraté v prezidentské debatě nabádali k jednotě proti Trumpovi. ‚Budeme stát při sobě,‘ řekl Sanders Číst článek

Obecně by prý rozhodně netvrdil, že by se všichni měli za Trumpa líp. „Ale dokáže zacílit na klíčové voliče. Třeba na farmáře, kteří trpěli důsledky obchodní války s Čínou, a je vidět i snaha vzbudit minimálně dojem, že dochází k renesanci amerického zpracovatelského průmyslu.“

Trumpovi se za čtyři roky podařilo ještě jedno: „Dokázal své republikány dokonale ovládnout. Ještě v letech 2015, 2016 měli spolustraníci osypky z jeho plánů v oblasti mezinárodního obchodu. Většina ho totiž chtěla co nejotevřenější, teď už takové hlasy neslyšíme. Republikáni se prostě za svým prezidentem opravdu sjednotili,“ dodává Jiří Pondělíček.

Jaké šance má Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Elizabeth Warrenová, Joe Biden nebo Michael Bloomberg? Poslechněte si v audiozáznamu Interview Plus. Ptal se Michael Rozsypal.