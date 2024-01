Trumpovi v primárkách trestní stíhání neuškodilo. Šance na získání nominace je vysoká, říká expert

Donald Trump dosáhl na volebních shromážděních ve státě Iowa drtivého vítězství, kde odstartoval proces tzv. primárek, výběru republikánského kandidáta pro prezidentské volby. Daleko za ním zůstali floridský guvernér Ron DeSantis nebo bývalá americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová. „Trestní stíhání Trumpovi v primárkách neuškodilo,“ říká Jiří Pondělíček z Katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Des Moines 14:01 16. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amerikanista Jiří Pondělíček | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Komentátoři označují voličský verdikt za Trumpův triumf. Když tedy mluvíme o výsledcích primárních voleb nebo těch volebních shromáždění v Iowě, může být z vašeho pohledu Donald Trump jednoznačně spokojen, nebo mohl čekat třeba ještě výraznější vítězství?

Spokojen rozhodně být může, byť se dá říct, že v uvozovkách jenom naplnil prognózy předvolebních průzkumů.

Vážný průzkum předvolebního agregátoru FiveThirtyEight mu přisuzoval něco okolo těch 51 procent. Takže překvapení to asi není, ale určitě s tím může být spokojený. Může být o to spokojenější, že Nikki Haleyová skončila až třetí za Ronem DeSantisem, protože si myslím, že v těch několika příštích státech měla právě ona teoreticky větší šanci ho nějakým způsobem ohrozit. A teď to samozřejmě pro její kampaň není úplně nejlepší start.

Čímž se dostáváme k tomu, nakolik výsledky z Iowy mohou být vypovídající. I republikánští stratégové varují před unáhlenými závěry po hlasování právě v tomto malém státě amerického Středozápadu. Do jaké míry je Iowa specifická, pokud jde o skladbu a možná i naladění republikánských voličů?

Iowa je jednak malý stát, jednak specifický tím, že je velice rurální.

Není tam moc velkých měst a na velké části území převládá zemědělství. Republikánští voliči jsou tam obvykle konzervativnější, než jsou republikáni jinde. Přálo to většinou kandidátům, kteří byli hodně nábožensky zaměření.

Sluší se ale podotknout, že Donald Trump tam v roce 2016 nezvítězil, přesto nominaci potom získal. V roce 2012 tam Mitt Romney nakonec těsně prohrál s Rickem Santorumem a také nakonec nominaci získal Mitt Romney. Takže to nelze přeceňovat, ale ten způsob, kterým Trump vyhrál, je skutečně skutečně natolik výrazný, že si myslím, že to silný signál je.

Trestní stíhání mu neuškodilo

Donald Trump je prvním americkým exprezidentem vystaveným trestnímu stíhání. Je obviněn v 91 bodech ve čtyřech kauzách. Potvrdilo pondělní hlasování v Iowě, že toho Donald Trump ve své kampani dokáže využít?

Nevím, jestli říct využít. Možná mu to pár procent hlasů přineslo navíc, ale myslím si, že minimálně lze říct s jistotou, že mu to neškodí.

Trend, kdy to krátce po volbách v roce 2022 chvíli vypadalo, že by favoritem primárek mohl být Ron DeSantis, se začal obracet už před prvním obviněním Donalda Trumpa v New Yorku. A ta obvinění to zatím nezvrátila, možná od té doby ještě mírně posílil.

Už za týden budou následovat primárky ve státě New Hampshire na východním pobřeží Spojených států. Tam je republikánský tábor o poznání umírněněji orientovaný než na Středozápadě. Je pravděpodobné, že už tam by Trumpův prudký rozjezd v nominačním souboji mohl alespoň částečně narazit?

Stát se to může, ale myslím si, že šance teď po Iowě spíš poklesla, protože odstoupil Vivek Ramaswamy který obratem Trumpa podpořil.

Mluví se o tom, že kdyby se Nikki Haleyové podařilo přilákat všechny ty, kteří chtěli v New Hampshire odevzdat svůj hlas Chrisu Christiemu, tak by mohla podle některých průzkumů Trumpův výsledek vyrovnat, nebo bylo by to těsný souboj. Ale teď po odstoupení Ramaswamyho a po jejím ne úplně přesvědčivém výsledku v Iowě si myslím, že to bude mít o to těžší.

Podle agentury Reuters Donald Trump Trump doufá, že celkově urychlí ten obvykle několikaměsíční výběr republikánského prezidentského kandidáta. Je to při takto vysokém vítězství v Iowě pravděpodobné a možné?

Určitě ano. Pokud vyhraje příští týden v New Hampshire, tak si myslím, že už by to skutečně bylo velké překvapení, kdyby tu nominaci nakonec nezískal.

V době moderních primárek, kdy se hlasuje tímto způsobem a Iowa a New Hampshire jsou první, tak se ještě nestalo, aby nějaký republikán nevyhrál ani jeden z těchto dvou států, a přesto nakonec získal nominaci.

Takže by to byl skutečně velký šok a navíc si myslím, že se můžeme dočkat případně dalších odstoupení. A pokud by vyhrál první dva státy, tak si myslím, že nejpozději 5. března, během tzv. superúterý, už to skutečně bude téměř oficiální.