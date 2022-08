Postavila se Trumpovi a hlasovala pro impeachment. To nejspíš bude stát Cheneyovou místo v Kongresu

U volební místnosti ve městě Cheyenee je celkem rušno, možnost předčasného hlasování využívají desítky lidí za hodinu a hrdě vycházejí ven s nálepkou, že svůj hlas v primárkách odevzdali.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž zpravodaje Českého rozhlasu v USA Jana Kaliby z města Cheyenee ve Wyomingu, kde probíhaly republikánské primárky

Celý Wyoming je jedním volebním obvodem, tak málo tu žije lidí. Jasně převládají republikáni a minule v primárkách skoro tři čtvrtiny z nich hlasovali pro Cheneyovou. Teď ale po celém Wyomingu visí billboardy s nápisem – zbavte se Liz. A řada republikánských voličů na to slyší.

„Volila jsem proti naší současné kongresmance Liz Cheneyové, protože už nereprezentuje obyvatele Wyomingu. Posledně jsem jí dala hlas, ale teď jsem volila proti ní,“ říká mi Nancy a já se jí ptám, co se změnilo, když politicky je Cheneyová konzistentní.

Dřív ve víc než 90 procentech případů hlasovala o zákonech v souladu s Donaldem Trumpem, teď naopak ve víc než 80 procentech hlasuje proti zákonům, které podporuje současný prezident Joe Biden. „Prostě už nezastupuje Wyoming. Vzdala se svých západních hodnot,“ vysvětluje Nancy.

Minule v primárkách skoro tři čtvrtiny z nich hlasovali pro Cheneyovou | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Můžete uvést nějaký příklad, čím vás naštvala? „Vyplýtvala ve Washingtonu spoustu našeho cenného času účastí v tom klokaním soudu. Ano, myslím tím tu komisi vyšetřující útok na Kapitol. To je pro mě hlavní důvod, proč už Cheneyovou nechci v Kongresu. Kdyby opravdu došlo ke zločinům, vyšetřoval by to klasický soud. Tahle fraška ve Washingtonu jen plýtvá časem na našimi cennými penězi,“ myslí si Nancy a potvrzuje, že odpor vůči Donaldu Trumpovi se mezi současnými republikány neodpouští, ať je daný politik sebekonzervativnější.

‚Bojuje za demokracii‘

Cheneyovou už zdejší stranická organizace vyloučila ze svých řad a na národní úrovni ji republikáni odstranili z vedení. Cheneyová tvrdí, že o impeachment i vyšetřování útoku na Kapitol se zasadila v souladu se svou přísahou a že věrnost ústavě je nade vše.

To jí tady ve Wyomingu generuje některé nové voliče z řad těch, co s ní jinak politicky nesouhlasí.

Trumpův bývalý právník Giuliani čelí stíhání. Měl zasahovat do voleb poté, co exprezident prohrál Číst článek

„Hlasovala jsem pro Liz Cheneyovou, protože bojuje za demokracii. Ani za milion let by mě nenapadlo, že ji někdy budu volit. Nebo někoho podobného. Ale změnila jsem svou stranickou registraci, abych se mohla účastnit republikánských primárek. Bylo to snadné. Navíc nemám ráda její soupeřku Hagemanovou. To už delší dobu, a teď ještě zaprodala duši za Trumpovu podporu – a to se mi nelíbí. Cheneyová stojí za demokracií a za Wyomingem,“ myslí si zdravotní sestra Beth.

Ale podobně smýšlejících voličů zřejmě nebude dost na to, aby dceru bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho v Kongresu udrželi.

Průzkumy jí věští drtivou porážku a volební štáb Trumpem podporované protikandidátky Harriet Hagemanové už v předstihu oznámil čas a místo oslavy vítězství v republikánských primárkách. Ty jsou tady ve Wyomingu zásadní, podzimní souboj s demokratickým kandidátem bývá už jen formalitou.

Pokud jde o Liz Cheneyovou, ta prohlašuje, že v zájmu Spojených států je udržet Donalda Trumpa daleko od Bílého domu, tomuto cíli nadřadila i svou budoucnost v Kongresu a v Republikánské straně, a nevylučuje, že za dva roky bude sama kandidovat do prezidentské funkce. Byť by to bylo v pozici nezávislé kandidátky, která jen ubere hlasy trumpovskému republikánovi.