Další omezení přistěhovaleckých víz zatím nebude. Soud na 28 dní zablokoval Trumpovu proklamaci

Federální soud ve státě Oregon v noci ze soboty na neděli dočasně zablokoval proklamaci amerického prezidenta Donalda Trumpa, která by znamenala zpřísnění pravidel pro vydávání přistěhovaleckých víz, takzvaných zelených karet. Vláda je nechtěla dát těm imigrantům, kteří nemají zdravotní pojištění ani peníze k uhrazení nákladů na lékařskou péči. Soud bude nyní kauzu dále projednávat, podle agentury AP zatím není jasné, kdy padne finální verdikt. Washington 6:17 3. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Trumpova proklamace z 5. října měla vstoupit v platnost v neděli. Soud ji svým rozhodnutím zablokoval na 28 dní. Žalobu proti opatření ve středu podalo sedm amerických občanů a jedna nevládní organizace s odůvodněním, že by znemožnilo příchod do USA téměř dvěma třetinám budoucích žadatelů. Podle žaloby by také hrozilo značné omezení možností pro sjednocování rodin, jejichž část už ve Spojených státech žije.

USA chtějí snížit strop pro přijímání uprchlíků na 18 tisíc. V roce 2017 legálně přišlo na 100 tisíc lidí Číst článek

„Jsme vděční, že soud uznal nutnost okamžitě zablokovat zákaz týkající se zdravotní péče. Omezení by rozdělilo rodiny a snížilo počet migrantů přicházejících se zelenými kartami o dvě třetiny počínaje dnešním (sobotním) večerem, kdyby nebylo zastaveno,“ uvedl právník žalobců.

Trumpova proklamace se týká pouze lidí usilujících o zisk přistěhovaleckého víza ze zahraničí, ne těch, kteří v USA již jsou. Nemá vliv ani na lidi s trvalým pobytem, žadatele o azyl, uprchlíky či děti.

Trump učinil z omezení legální a ilegální imigrace klíčovou součást své politiky. Minulý měsíc jeho administrativa uvedla, že hodlá v příštím fiskálním roce přijmout maximálně 18 000 uprchlíků. To představuje nejnižší roční strop od spuštění novodobého programu přesídlování uprchlíků v roce 1980.

Soudy před necelým měsícem zablokovaly jiné obdobné Trumpovo opatření, podle nějž by úřady přestaly udělovat povolení k pobytu migrantům, kteří by byli považováni za potenciální příjemce sociální podpory.