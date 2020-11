Donald Trump v Bílém domě zůstane, soudy výsledky voleb ještě zvrátí, věří prezidentovi příznivci

Donaldu Trumpovi se u soudů stále nedaří dokázat jeho tvrzení o velkém volebním podvodu a ukradeném vítězství. Podle agentury Reuters se ale zdá, že se tím prezidentovi naopak daří nabourávat důvěru lidí v americkou demokracii. Čerstvý výzkum ukazuje, že víc než polovina republikánů si myslí, že kandidát jejich strany Trump souboj o Bílý dům s demokratem Joem Bidenem vyhrál. Přestože výsledky a projekce ukazují přesný a přesvědčivý opak. Od stálého zpravodaje Washington 11:18 19. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manželé Kathlyn a Paul, voliči Donalda Trumpa, podle kterých jsou volby zfalšované | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Mark Jones se převlékl za prvního prezidenta George Washingtona a přijel do hlavního města podpořit toho zatím posledního a podle něj nejlepšího, kterého kdy Amerika měla. Tvrdí, že je jasné, že Donald Trump ve skutečnosti vyhrál zdrcujícím způsobem, až ve 46 z 50 států. Trump tento týden propustil šéfa vládního úřadu, který na volby dohlížel a označil je za výborně zabezpečené. Markovi by se líbilo, kdyby prezident v čistkách pokračoval.

„Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, daňový úřad, FBI, CIA – všechny šéfy je potřeba odstranit. Vím, že jsou to lidi, které tam dosadil sám Trump. To byla asi jeho největší chyba, že jim věřil. Jsou součástí systému, který skrytě ovládá naši vládu. Je potřeba, aby vyhodil padesát nejvýše postavených lidí z každého zatraceného úřadu a povýšil ty níže postavené, co budou mít strach, že skončí podobně. Potřebujeme nové vedení všech vládních úřadů včetně ministerstva školství,“ říká Mark.

Jako jeden z důkazů, že Trump nemohl prohrát, uvádí Mark dlouhé fronty prezidentových příznivců u volebních místností v jeho obci Pocono ve venkovské Pensylvánii. On sám vyslyšel výzvy Trumpova týmu a posílá peníze na boj za soudní přehodnocení výsledků voleb, i když ve skutečnosti značná část míří na umoření dluhů Trumpovy kampaně.

„Nevadí mi, že to používá na své dluhy. K tomu je to určené. Je jasné, že to stojí peníze, když musí platit právníky v tolika státech. Sám jsem taky už několikrát přispěl. Nenechám ty levicové komunisty, neoglobalisty, radikální marxisty ukrást tyhle volby,“ uvedl Mark.

Důvěra v systém

Ti, kdo věří Trumpově konspirační teorii o spiknutí a ukradených volbách, jsou přesvědčení, že soudy výsledek voleb ještě zvrátí. Paul z Marylandu ale zároveň říká, že nechce, aby se Trump v některých státech pokusil získat hlasy volitelů v rozporu s výsledkem hlasování.

„S tím já nesouhlasím, protože každý stát má svá pravidla, a ve většině z nich mají volitelé hlasovat podle toho, jak dopadlo lidové hlasování. A pokud se stal podvod nebo je takové podezření, díky soudům se tomu dostaneme na kloub,“ míní Paul.

Kromě úspěchu v jednom sporu o formu sčítání v Pensylvánii zatím Trump a jeho spojenci všechny soudní spory k noci na čtvrtek prohráli. Jsou jich už skoro tři desítky a od prezidenta se odvrátily některé právní firmy. Část jeho příznivců ale popírá, že by se tyto soudní neúspěchy staly, a je dál přesvědčená o velkém volebním podvodu i o tom, že Trump zůstane prezidentem.

„Nejde o to, jestli v to věřím. Tady jde o důvěřování zákonům. Jde o podstatu tohoto národa. Jsme výjimečná země z mnoha důvodů. A jedním z nich je právní stát. A proto věříme, že to dospěje ke správnému konci,“ věří Katelyn.

Tím je podle ní pokračování Donalda Trumpa v Bílém domě, kam podle výsledků v lednu zamíří naopak Joe Biden. Ten ve svém vítězném projevu Trumpovy voliče vyzval k jednotě a k tomu, aby si obě strany vzájemně daly šanci.

Mark Jones to rozhodně udělat nemíní a Bidena prý za svého prezidenta nikdy nepřijme. Pokud se jím stane, přes 70 milionů Američanů podle něj nebude věřit ve férovost voleb. Holly Spaldinová naopak říká, že Bidena coby prezidenta případně akceptuje, i když pochyby má podobné.

„Udělám to, ale budu bojovat proti všemu, co má v programu. Protože ten by Ameriku zabil. A jestli padne Amerika, padne i celý svět. Naše demokracie je založená na zastupitelích, kteří reprezentují lidi. A pokud je úřad zkorumpovaný a falšují se nebo se kradou hlasy, tak jak tomu můžeme důvěřovat? Jak můžeme věřit, že jsme dotyčného opravdu zvolili a dostali ho k moci?“ ptá se řečnicky prezidentova fanynka z Michiganu po volbách, které Trumpova administrativa označila za nejlépe zabezpečené v historii.