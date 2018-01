Trumpův první rok: prezident vládne přes twitter. Kritici se zlobí, že degradoval politiku do 140 znaků

Jestli si někdo může mnout ruce nad tím, že se 45. americkým prezidentem stal právě Donald Trump, určitě je to společnost Twitter. Trumpovo prezidentství je nikdy nekončící a nepřehlédnutelnou celosvětovou reklamou na tuto sociální síť. Ani po nástupu do funkce se Trump nijak neomezuje ve své zálibě posílat krátké a často velmi provokativní zprávy. Twitterový půst si prezident Spojených států dal za poslední rok jen v sedmi dnech. Rok Donalda Trumpa Washington 8:15 16. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump vládne Spojeným státům sociální sítí Twitter (ilustrační foto) | Foto: Repro Twitter, Reuters | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Tweetovat, či netweetovat? Na svou verzi hamletovské otázky si Donald Trump před rokem odpověděl jednoznačně. Aby v této formě bezprostřední komunikace s lidmi pokračoval se stejným zaujetím i coby prezident, to mu prý radila také jeho bývalá žena Ivana, jak tvrdila v televizi CBS.

Jenom sedmkrát vynechal – naposledy 6. října, a v srpnu dokonce hned dvakrát, ale jinak Donald Trump na twitteru nezahálí. Rekordním dnem byl poslední únor, kdy odeslal 34 zpráv, z toho jen dvě ze svého soukromého účtu, který používá ve většině případů a který sleduje skoro 47 milionů lidí, tedy dvakrát víc než ten oficiální prezidentský, který zdědil po Baracku Obamovi.

Trump tímto nástrojem vládne Spojeným státům, a zároveň někdy sdílí dezinformace. Trumpovi oponenti včetně těch z republikánské strany jsou zděšení, že prezident degradoval politiku na úroveň 140znakových (dnes už i 280znakových), někdy velmi emotivních a agresivních výkřiků. A že třeba těmi, které čas od času adresuje Severní Koreji, ohrožuje bezpečí celého světa.

„Donald Trump používá sociální sítě velmi odlišným způsobem. A nikde zatím není definované, jak by se měl prezident na sociálních sítích chovat. Nějaké myšlenky tu jsou, ale pořád jde o novinku, se kterou si lidé mohou hrát a testovat hranice, k čemu mohou sociální sítě používat,“ říká pro Radiožurnál Robert Mauksch, newyorský psycholog se zaměřením na mezilidskou komunikaci.

„Politiky to velmi rozčiluje, když s nimi najednou někdo komunikuje stylem, na který nejsou zvyklí. Nevíme a asi se jen tak nedovíme, jestli je to Trumpova záměrná strategie, kterou se snaží získat výhodu, anebo se jen neumí kontrolovat, a je proto zbrklý a nebezpečný,“ dodává Mauksch.

Právě to si myslí kritici společnosti Twitter, kteří tvrdí, že některé Trumpovy tweety jsou v rozporu s uživatelskými pravidly. Firma to odmítá, jedinou cenzuru prezidentova účtu zatím provedl na vlastní pěst zaměstnanec, který na několik minut Donalda Trumpa od twitteru odpojil.

Pokud by to chtěla společnost Twitter udělat nastálo, podle časopisu Fortune by klesla její hodnota na trhu o dvě miliardy dolarů. A taky už bychom se nikdy nedozvěděli, co vlastně znamená slovo covfefe z Trumpova kultovního květnového tweetu, u kterého zřejmě usnul a ráno hasil překlep výzvou, aby lidi zkusili přijít na význam jeho novotvaru.