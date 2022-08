Razie v Trumpově sídle? ‚Hanebnost, záludný útok, měli by mít úctu,‘ říkají příznivci exprezidenta

Americký exprezident Donald Trump čelí mnoha vyšetřováním. Pondělní zásah FBI v jeho sídle na Floridě se zřejmě týkal dokumentů, které si odnesl z Bílého domu, což mohlo ohrozit národní bezpečnost. Oficiálně to ale stále není potvrzené. Řada Američanů tak volá po vysvětlení a přesných důvodech razie. Jaké jsou názory jeho příznivců na Floridě, kde je podle posledních volebních výsledků Trump populárnější než kdekoli jinde v USA? Od stálého zpravodaje Tallahassee 9:17 10. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump ve svém sídle Mar-A-Lago na Floridě | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

V rozlehlém Wyomingu na americkém Západě žijí bizoni, koně a něco málo přes půl milionu Američanů. Třetina z nich dala předloni hlas Donaldu Trumpovi, to když počítáme i batolata. Z reálných voličů to bylo přes 70 procent, nejvíc ze všech amerických států. A mnoho z nich razie FBI v Trumpově floridské rezidenci rozčílila.

„Myslím, že to bylo nemístné. Pokud to bylo potřeba, měli to udělat korektně, a ne takhle k někomu vrazit. Vždyť to byl náš prezident! Měli by k němu mít nějakou úctu. Tohle byl záludný útok – snaží se jen o to, aby nemohl znovu kandidovat,“ říká pro Radiožurnál v šedesáti tisícovém hlavním městě Wyomingu Cheyenne republikánská volička Jan.

Jedním z možných trestů pro někoho, kdo je odsouzený za nezákonné nakládání s vládními dokumenty, je kromě pokuty nebo vězení právě i zákaz vykonávat federální funkce. Je třeba ovšem prokázat úmysl a u prezidenta je případné uplatnění tohoto zákona ještě složitější.

Tak jako Jan, ani další republikáni, které ve Wyomingu potkávám, se nezajímají o to, jak to bylo s krabicemi dokumentů, které místo do Národního archivu putovaly do Trumpovy rezidence. O důvodu razie v Mar-A-Lago mají jasno.

„FBI je zneužívaná k politickému boji, totéž platí o ministru spravedlnosti Merricku Garlandovi. Nedělá svou práci, neměl by ji politizovat,“ míní James.

Ptám se, jestli se nebojí, že mohla být ohrožena bezpečnost Spojených států, pokud Trump měl soukromě u sebe přísně tajné vládní dokumenty.

„To by nebylo ani z poloviny tak hrozné, jako když manželé Clintonovi ukradli všechen nábytek, když opouštěli Bílý dům.“

Báchorce se směje jeho manželka Suzie a k prohledávání Trumpova sídla dodává:

„Je to hanebnost! Proč si to myslím? Protože je to prostě jenom hon na čarodějnice.“ Žádný možný právní důvod k razii v Trumpově rezidenci nepřipouští.

