Firmě Regeneron, jejíž lék Trump chválil, rostou akcie. Spojení s prezidentem sahá i do minulosti

Nový lék na covid-19? Tuto nálepku dal americký prezident Donald Trump přípravku společnosti Regeneron, kterou mu lékaři, společně s dalšími léky, podávali během hospitalizace kvůli nákaze koronavirem. Firma navíc nyní žádá americké úřady o registraci preparátu pro experimentální použití. To vše v době, kdy díky chvále od prezidenta zaznamenává i vysoký růst akcií, píší americká stanice CNN a list The New York Tiimes. Washingotn 14:37 8. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V současné době má společnost Regeneron k dispozici přibližně 50 000 dávek preparátu | Foto: Lev Radin | Zdroj: Reuters

Preparát od Regeneronu je směsí dvou protilátek, jež by měly posilovat imunitní systém při nakažení koronavirem. Společnost v tiskovém prohlášení uvedla, že právě u pacientů bez protilátek dokázal lék virus výrazně oslabit. Detailní data ale zatím neposkytla.

„Bylo to požehnání v přestrojení – chytil jsem to (koronavirus), slyšel jsem o tomhle léku a řekl jsem, ať mě nechají si to vzít, a bylo to neuvěřitelné. Byl to můj nápad,“ řekl prezident v krátkém videu natočeném před Bílým domem.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Jak však uvádí list The New York Times, co přesně Trumpovi během pobytu v nemocnici pomohlo, zatím není zřejmé. Prezident totiž dostával i další léky, včetně remdesiviru. Přesto Američanům slíbil, že pro ně brzy budou k dispozici statisíce dávek látky od Regeneronu. Ačkoli sama firma tvrzení mírnila tím, že jich zatím má k dispozici jen omezené množství a hotové nejsou ani klinické testy.

Ve středu následně Regeneron požádal americký Federální úřad pro léky a potraviny, aby byl Trumpem zmíněný preparát na léčbu onemocnění covid-19 schválen pro experimentální použití. Trump pak ve svém vystoupení uvedl, že „má připravené schválení k použití, jen je třeba ho podepsat“. Mluvčí úřadu však vyjádření firmy i Trumpa odmítla komentovat.

Posílení akcií

Chvála ze strany amerického prezidenta přitom pomohla firmě i finančně. Již v pondělí po Trumpově propuštění z nemocnice vyletěly podle informací CNN Business akcie společnosti o 7 procent, za letošní rok pak o 60 procent.

Koronavirus byl požehnáním od Boha, řekl Trump. Díky vlastní nemoci prý objevil údajný lék Číst článek

Americká stanice také poukazuje na další spojitosti prezidenta s firmou Regeneron. Trump a majitel společnosti Leonard Scheifler dlouhá léta žili ve Westchesteru a jsou i členy stejného golfového klubu. Hlava státu navíc v roce 2017 úřadům přiznala vlastnictví akcií jak Regeneronu, tak i Gilead Sciences. Tento rok se k nim Trump již oficiálně nehlásil.

Regeneron také tento rok obdržel s dalšími farmaceutickými firmami vládní příspěvek na vývoj vakcíny proti covidu-19 ve výši přibližně 450 milionu dolarů (asi 10 miliard korun). Prezident společnosti doktor George Yancopoulous tak nyní doufá, že by se látka mohla dostat k pacientům v řádu několika měsíců.

„Jsme na cestě doručit 300 000 dávek do konce roku a později, kdy bude poptávka daleko větší, produkovat až 300 000 dávek měsíčně. Pokud má lék skutečně takový efekt, může pomoci mnoha lidem,“ uvedl Yancopoulous pro CNN.