Trump naznačil, že by mohl vyšetřovatele FBI Muellera zbavit bezpečnostní prověrky

Americký prezident Donald Trump naznačil, že by mohl odebrat bezpečnostní prověrku zvláštnímu vyšetřovateli Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Robertu Muellerovi. Ten prověřuje případné ruské ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016 právě ve prospěch Trumpa. O prezidentově možném záměru informovala agentura Reuters. Washington 18:19 17. srpna 2018

Trump několik dní poté, co tento bezprecedentní krok učinil v případě bývalého šéfa Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johna Brennana, prohlásil, že Mueller je hodně kontroverzní.

Potvrzení o bezpečnostní prověrce skýtá daným osobám přístup k tajným informacím. Pokud by Mueller o ni přišel nyní, závažným způsobem by mu to zkomplikovalo jeho dosavadní práci.

Podle Reuters Trump řekl, že pravděpodobně zbaví prověrky pracovníka amerického ministerstva spravedlnosti Bruce Ohra a podle Reuters naznačil, že dalším na řadě by mohl být Mueller.

Ohra dávají americká média do souvislosti s bývalým britským tajným agentem Christopherem Steelem, který v minulosti přišel s tvrzením, že má ruská tajná služba důkazy o sexuálních dobrodružstvích Trumpa v moskevském hotelu.

„Myslím si, že Bruce Ohr je ostuda. Tuším, že ji (prověrku) odeberu velmi rychle,“ citoval Reuters Trumpa. „Mueller je také hodně konfliktní,“ pravil s tím, že „Mueller je velmi kontroverzní“.

Prezident nicméně dodal, že by se Muellerovi mělo umožnit vypracovat závěrečnou zprávu o možném ruském vlivu na volby, což Moskva stále popírá.

Trumpovo rozhodnutí odebrat prověrku Brennanovi způsobil v USA šok. Případ, kdy by prezident někomu odebral bezpečnostní prověrku, americké dějiny podle médií neznají. Mnozí upozorňují, že Trump v minulosti neodebral bezpečnostní prověrku ani svým bývalým poradcům, kteří byli usvědčeni ze lži. Například to neučinil ani v případě bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna, který zamlčel své utajované kontakty s Rusy.

Podle Brennana je Trumpovo rozhodnutí politicky motivované. Bývalý šéf CIA v současné době působí jako bezpečnostní analytik televize NBC a patří k hlasitým Trumpovým kritikům.