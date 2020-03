On volí Trumpa, ona prezidenta nesnáší. Hlava státu rozděluje nejen americkou společnost, ale i rodiny

Často se mluví o extrémně rozdělené americké společnosti a o tom, že Donald Trump svým stylem vládnutí příkopy prohlubuje. Pozorovat to můžeme i na úrovni jednotlivých rodin. Zpravodaj Radiožurnálu v USA se vydal do jedné takové domácnosti. Partnerský vztah tam funguje navzdory tomu, že příkop vede mezi oběma partnery – on hlasoval pro Trumpa, ona prezidenta nesnáší. Reportáž vznikla předtím, než v Americe naplno propukla pandemie koronaviru. Manchester (USA) 8:53 31. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bronwyn a Mark jsou manželé, které rozděluje názor na Donalda Trumpa | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Mark otvírá dveře a vítá mě ve svém domě v Manchesteru v americkém státě New Hampshire. Živí se renovacemi domácností a pracovní dobu má proměnlivou, a tak u stolu v jídelně zatím ve dvou čekáme, než z práce dorazí jeho partnerka, učitelka Bronwyn.

Zajímá mě, jak moc spolu o politice mluví a jestli se jeden druhého snaží přetáhnout na svou stranu politické barikády.

„Bohužel máme prezidenta, co se do zpráv dostane každý den, většinou kvůli něčemu špatnému, takže na to přijde řeč skoro denně, když Trump udělá něco absurdního. Snažím se Markovi nabízet důvody, proč by Trumpa už znovu volit neměl. Je to dlouhý seznam. Jeho odpovědí je obvykle jedna věc – ekonomika. Argumentuju, že se nedá volit jen na základě ekonomiky, když máme v Bílém domě morálně zkaženou lidskou bytost. A je tu i tolik dalších témat - práva žen, gayů, problémy sociální spravedlnosti, změna klimatu nebo vzdělávání. Koho vybral za ministryni školství, to je trapné. Tolik věcí je špatně,“ popsala Radiožurnálu Bronwyn.

Mark při těch slovech svou partnerku tiše a s pochopením pozoruje z druhé strany jídelního stolu, ale trvá si na svém. A říká, že on se naopak nesnaží Bronwyn přesvědčit, aby - tak jako on - volila Donalda Trumpa.

„To vůbec, protože vím, že by to nikdy neudělala. Nechávám jí, ať se sama rozhodne, a vždycky jí říkám, ať mi dá nějakou lepší variantu, koho volit. Ano, věřím, že Trump může být ztřeštěný, ale mně spíš jde o jeho politiku a o to, co prosazuje. Myšlenky demokratů považuju za potrhlé a nedokážu si představit, že bych kohokoli z nich volil. Proto se držím Trumpa. Myslím, že naší zemi prospělo mnoho věcí, které udělal. Nemám rád, jak vystupuje a jak vytváří napětí, ale s tím se teď musíme vyrovnat. Přeju si, aby se objevil někdo lepší, ale v tuhle chvíli nevidím jinou možnost, takže ho zřejmě podpořím na další čtyři roky,“ vysvětlil Mark.

Bronwyn to v tuhle chvíli nevydrží a přechází do diskuse s partnerem. Ptá se, jestli si o kandidátech něco zjišťoval. Mark jí na to odpovídá, že si vystačí s tím, co od nich slyší v televizi. Tu sledují každý samostatně, protože dívat se společně na domácí politické zpravodajství, to prostě nedovedou.

„Já se dívám v jiné místnosti na svém počítači. Vím, že nemá ráda pořady, které sleduju, ale já zase ty její. Občas přepnu, abych viděl, jak stejnou zprávu podává CNN, ale jinak se dívám na Fox News – to ona by nesnesla. Takže máme každý svůj prostor a společně se díváme jenom na zprávy ze světa,“ dodal Mark.

Srdce na správném místě

Bronwyn říká, že ona informace čerpá hlavně čtením a poslechem rozhlasu nebo podcastů. A její odpor k prezidentu Trumpovi prý plyne i z jejího povolání.

„Mnoho jeho rozhodnutí jde proti všemu, v co věřím a co učím své studenty. Co je Trump schopný dělat před národem v televizi, za to by mě vyhodili. Pak přijdu do třídy a všichni řeší, co řekl a co udělal. A já musím být apolitická, ale zároveň vysvětlovat, že tohle neříkáme, tak se nechováme, i když to dělá prezident. Je to pro mě každodenní bitva. Zároveň Trumpova politika přímo dopadá na životy mých studentů nebo jejich rodičů, to je srdcervoucí. On to ve své práci nezažívá, tak mu říkám, ať přijde ke mně do třídy a vysvětlí mým studentům, proč je to v pořádku. Není!“ řekla Bronwyn.

Ptám se na závěr Marka, proč si tak jako někteří sousedi nezavěsí na svůj dům vlajku s Trumpovým jménem. Odpovídá, že jeho partnerce by se to nelíbilo.

„To bych neudělal. U garáže mi visí americká a na počest předků i slovenská vlajka. Mám hodně přátel, kteří smýšlejí jako Bronwyn, a já se s nimi nechci hádat. Lidi teď dokáže politika dost rozohnit a já nebudu propagovat to, co někoho tak uráží. Kdybych Trumpa podporoval ve všem, co dělá, asi bych s tím neměl problém. Ale takhle nechci vyvolávat problémy. Mně o politiku tolik nejde. Když Trump nevyhraje, tak nevyhraje, je mi to vcelku jedno,“ myslí si Mark.

Podle Bronwyn je Trumpova vlajka symbolem rasismu, homofobie a mužské nadřazenosti – a v domě, na kterém vlaje, by se styděla bydlet.

„Já vím, že jeho srdce je na správném místě. Nepodporuje to, jak Trump šikanuje ženy nebo gaye. Srdce je v pořádku, jenom mozek je popletený. Proto náš vztah může fungovat. Kdybych si myslela, že Trumpa ve všem podporuje, tak bychom spolu být nemohli,“ definuje Bronwyn vztah Trumpových voliče a odpůrkyně.

Potom se stáčí řeč k nedávné ústavní žalobě na prezidenta a pak už se radši na nic neptám, protože partnerskou krizi si na svědomí nevezmu.