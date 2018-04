Trumpův právní tým rozšíří exstarosta New Yorku Giuliani, hájit ho má před Muellerovým vyšetřováním

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani bude členem týmu osobních právních zástupců amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to Trumpův právník Jay Sekulow, informovala v pátek agentura AFP. Tým prezidenta zastupuje při jednání se speciálním týmem pod vedením bývalého šéfa FBI Roberta Muellera, který se zabývá údajným zasahováním Ruska do prezidentských voleb v USA v roce 2016.

