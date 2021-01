Trump je sociopat, útok na Kapitol je jeho vina. Volal po násilí a probudil vzpouru, říká bankéř Jonáš

Úřadování bývalého prezidenta Donalda Trumpa skončilo dramaticky. Na Trumpovu výzvu na washingtonský Kapitol zaútočili jeho příznivci, při řádění demonstrantů zemřeli čtyři lidé. „Za to bude Trump možná ještě obviněn a měl by nést plnou zodpovědnost,“ říká v rozhovoru ve vysílání Českého rozhlasu Plus česko-americký investiční bankéř Ondřej Jonáš. „Je to šok, ale dalo se to čekat,“ doplňuje ho publicista Matěj Schneider. ROZHOVOR Washington, Praha 14:37 7. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Mrzí mě, že policie zasáhla tak měkce a tak pozdě,“ říká v rozhovoru Ondřej Jonáš | Foto: Věra Luptáková

Česko-americký investiční bankéř Ondřej Jonáš cítil z útoku na Kapitol zděšení. „Viděli jsme magary, tedy magory, kteří jsou v americkém prostředí známí jako Make America Great Again, kteří na přímou výzvu Donalda Trumpa vzali Kapitol útokem. To je scéna, kterou jsme neviděli snad od Občanské války. Viděli jsme dokonce prapor Konfederace uvnitř Kapitolu, myslím si, že většina Američanů byla absolutně zděšená,“ říká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Ondřejem Jonášem a Matějem Schneiderem

Publicista a autor podcastu Redneck Matěj Schneider jde za přirovnáním ještě dál do historie, až do dob Britsko-americké války. „Myslím si, že Washington nic takového nepamatuje od roku 1814, kdy britská armáda vypálila Kapitol. Na druhou stranu musím uznat, že po dvou měsících, kdy Donald Trump každý den vysílá signály, že výsledek voleb nehodlá uznat, jsem si několikrát říkal, že se něco podobného musí přihodit. Takže je to šok, ale dalo se to i čekat,“ myslí si Schneider.

Jonáš souhlasí a upozorňuje na sporný zásah policie. „Mrzí mě, že policie zasáhla tak měkce a tak pozdě. Trvalo několik hodin, než uvolnili celý Kapitol. Muselo být jasné, že k tomu dojde,“ myslí si Jonáš.

Trumpova zodpovědnost

Podle bankéře je jednoznačným viníkem násilností bývalý prezident USA Donald Trump. „Před Bílým domem vyzval své příznivce, aby vzali Kapitol útokem. To je úplně neslýchané. Za to bude Trump možná ještě obviněn a měl by nést plnou zodpovědnost,“ tvrdí.

Rozbíjení oken, kopání do kamer a selfie s policisty. Podívejte se, jak Trumpovi příznivci obsadili Kapitol Číst článek

Donald Trump zveřejnil po zahájení útoku krátké video, ve kterém své stoupence ‚poslal domů‘. „To bylo vynucené tím, co řekl nově zvolený Joe Biden, který ho přímo vyzval, aby nařídil svým příznivcům, aby se stáhli,“ myslí si Jonáš.

„Donald Trump navíc znovu zopakoval, že jsou volby ukradené. Je to sociopat, který dodnes neuznal výsledek voleb. Ve svém narcistickém volání po násilí probudil vzpouru,“ říká investiční bankéř.

Republikáni otočili

Někteří republikánští členové Kongresu plánovali na poslední chvíli napadnout výsledky prezidentských voleb. Nakonec ale od záměru upustili.

Americký Kapitol už v historii řádění zažil. Před ‚trumpisty‘ ho dobyly britské jednotky Číst článek

„Zdůraznil bych především republikánského senátora, který Trumpa kritizoval dlouhodobě. Ten z toho teď vyšel nejlépe. V momentě, kdy do Kapitolu vtrhnul dav, měl údajně říkat, že to nemohlo dopadnout jinak. Následně sklidil potlesk po projevu, ve kterém se vyjádřil tak, že nejlepší bude nespokojeným voličům Donalda Trumpa přestat lhát a tvrdit jim, že byly volby ukradené,“ připomíná Matěj Schneider.

Demokratický Senát

Hlavní bitva se podle Ondřeje Jonáše odehrává uvnitř republikánské strany. „Když přišlo na hlasování o Pensylvánii, tak se našlo 134 kongresmanů a 7 senátorů, kteří souhlasili s tím, že by tamní výsledek měl být zpochybněn. A to bylo po všem tom, co se ten den odehrálo a po dvou měsících, kdy veškeré soudy odmítly jakékoliv námitky,“ upozorňuje.

„Uvnitř republikánské strany jsou stále politici, kteří si myslí, že mohou převzít mantel Donalda Trumpa a strhnout na sebe jeho voliče. Otázka je, jak moc představují trumpisti a tito extremisté budoucnost Republikánů,“ myslí si bankéř.

Jak se z podporovatelů Trumpa stali zatčení? ‚Vyhraje, nebo bude válka,’ vzkazovali při tažení na Kapitol Číst článek

Demokraté nakonec uspěli ve státě Georgia a získali většinu v Senátu, zvítězili oba jejich kandidáti Jon Ossoff a Raphael Warnock. „Joe Bidenovi tak ubývá výmluva o obstrukcích Republikánů v Senátu, protože bude disponovat, i když nejtěsnější možnou, většinou,“ soudí Matěj Schneider.

„Otázkou je, jaký to bude mít efekt. Když Demokraté disponovali většinou v Senátu naposledy, znamenalo to posílení vlivu těch nejstředovějších, nejkonzervativnějších Demokratů,“ říká publicista.