‚Obchodní trest smrti.‘ Soud řeší podvody v Trump Organization, exprezidentova chlouba může skončit

Začíná další týden dalšího soudního procesu amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Tentokrát ale nejde o obvinění jakkoliv související s prohranými volbami v roce 2020, ale o civilní žalobu proti němu, jeho dvěma synům a proti jejich rodinné společnosti Trump Organization. Na lavici svědků má v pondělí usednout i Donald Trump, ve čtvrtek pak ale daleko očekávanější svědek, jeho dcera Ivanka. Web iROZHLAS.cz přináší analýzu soudního procesu. Analýza New York 13:25 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump u soudu, který řeší, jaký trest on, jeho synové, manažeři a společnost Trump Organization dostanou. Může jít o obrovskou pokutu, ale i kompletní rozpuštění firmy | Foto: Dave Sanders | Zdroj: Reuters

O co u soudu v New Yorku jde? Generální prokurátorka Letitia Jamesová vznesla žalobu kvůli „obřím podvodům“ s firemním majetkem a kontinuálnímu falšování podnikatelských záznamů společnosti Trump Organization.

Donald Trump a jeho spoluobvinění, mezi které patří kromě výše zmíněných i několik vysokých manažerů Trump Organization, měli záměrně a dlouhodobě nadhodnocovat majetek a hodnotu společnosti.

A to proto, aby například při jednání o půjčkách dostala společnost lepší podmínky, zfalšované dokumenty ale měly sloužit i při jednání s pojišťovnami či při uzavírání obchodů, zkrátka kdykoliv se to hodilo.

Miliony a miliardy

V případu nejde o malé peníze. Soud už například formálně uznal, že Trump každý rok nadhodnocoval své čisté jmění až o 3,6 miliardy dolarů (téměř 82 miliard korun).

Federální vs. státní soudní proces Další soudy Donalda Trumpa se týkají například snahy o zvrácení výsledků prezidentských voleb nebo neoprávněného přechovávání a nakládání s tajnými dokumenty. Kauzy má na starosti zvláštní vyšetřovatel Jack Smith a souzeny jsou podle federálních zákonů. V případě newyorského procesu nejde o federální žalobu, generální prokurátorka Letitia Jamesová Trumpa žaluje na základě místních zákonů. „FBI by se do toho mohlo vložit pouze v případě, že by byly porušené i federální zákony. FBI nebo speciální vyšetřovatel Jack Smith to mohli udělat, ale neudělali,“ vysvětluje amerikanista Kryštof Kozák z FSV UK. Což potvrzuje i novinářka Katherine Tangalakis-Lippertová z Business Insideru: „Může se stát, i když je to nepravděpodobné, že v tomto případě bude odhaleno i porušení federálních zákonů. Pokud by se do toho FBI nebo zvláštní vyšetřovatel vložili, jednalo by se o velmi výraznou eskalaci obvinění proti Trumpovi.“

Dobře ilustrovat to lze třeba na příkladu Trumpova honosného floridského sídla Mar-a-Lago. Podle exprezidenta mělo v roce 2020 hodnotu 1,8 miliardy dolarů (téměř 41 miliard korun), podle místních úřadů, které mají na starosti oceňování majetku například pro daňové účely, šlo ale „jen“ o 27 milionů dolarů (téměř 614 milionů korun).

Pokud prokurátorka Letitia Jamesová dovede případ zdárně ke konci, hrozí Trumpovi a jeho firmě mimo jiné pokuta 250 milionů dolarů (přes 5,5 miliardy korun). Finanční postih je však to nejmenší, co bude Trumpovi v případě odsouzení dělat starosti.

Hrozí mu totiž něco, co odborníci i novináři označují za „obchodní trest smrti“.

Ztráta licencí a správce

Newyorský soud už na konci září v přípravném řízení rozhodl, že se Trump a jeho spoluobvinění při budování obchodního impéria dopouštěli podvodů. Aktuální soudní proces má určit, zda to dělali záměrně a jaký trest případně konkrétně dostanou.

Už na základě rozhodnutí z přípravného řízení však Letitia Jamesová může Trumpovi značně zkomplikovat život. Může například zrušit všechna povolení k podnikání, která Trump Organization má.

Diana Florencová, bývalá manhattanská prokurátorka specializující se na finanční kriminalitu to přirovnala – zjednodušeně – ke ztrátě řidičského průkazu. „Když přijdete o řidičák, nezmění se to, že vlastníte auto. Změní se to, co s ním můžete dělat,“ vysvětlila.

Bez licencí nemůže Trump Organization (ani její představitelé) uzavírat obchody, žádat o úvěry nebo se ucházet o státní zakázky. Kromě toho má být jmenován nezávislý správce, který společnost bude fakticky řídit a bude s ní nakládat podle pokynů soudu.

Odborníci a analytici se ale shodují, že než k něčemu dojde, bude to trvat ještě velmi dlouho.

„Trump a generální prokurátorka povedou tuhle bitvu roky, než v praxi k něčemu dojde,“ popsala pro iROZHLAS.cz novinářka a analytička Katherine Tangalakis-Lippertová z webu Business Insider. „Jde ale o naprosto přelomový verdikt a je to mimo jiné i varování pro všechny ostatní před obchodními praktikami, které Trump Organization a její představitelé používali.“

I Joshua Chaffin z Financial Times souhlasí, že se Trumpovi a ostatním, včetně jeho společnosti, zatím nic nestane.

Kresba Erica Trumpa ze soudní síně | Foto: Jane Rosenberg | Zdroj: Reuters

„Trumpovi právníci se budou odvolávat, není vůbec jasné, co všechno se bude dít. Pokud ale na tresty dojde, bude to pro něj velmi bolestivé,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Obžalovaní Eric a Donald jr.

U soudu zatím vypovídali obžalovaní Trumpovi synové Eric a Donald junior, kteří Trump Organization spolu s několika manažery začali řídit poté, co jejich otec v roce 2017 usedl do Bílého domu.

Jejich výpovědi se od sebe příliš nelišily – oba bratři shodně uvedli, že si žádných podvodů nejsou vědomi a že za finanční záznamy byli odpovědní firemní účetní.

„Nikdy jsem nebyl zapojený do oceňování majetku, nebyl to můj úkol. Soustředil jsem se na výstavbu a nákup nemovitostí,“ uvedl na svědecké lavici Eric Trump.

Dodal ale také, že věří, že finanční záznamy „naprosto přesně“ sedí a že neurčují, „na základě čeho se banky rozhodují“ v případě poskytování úvěrů a pojištění.

Donald Trump junior u soudu řekl, že v rodinné firmě dělal „všechno a nic“ a že jeho role vzrostla poté, co se otec stal americkým prezidentem. Na přípravě finančních výkazů se ale podílet nikdy neměl.

Na otázku, zda finanční záznamy podepisoval s vědomím, že z nich budou banky vycházet, odpověděl vyhýbavě: „Znám spoustu bankéřů, kteří si dělají svoje prověrky.“

Na řadě dokumentů, které u soudu slouží generální prokurátorce jako důkazy, jsou nicméně podpisy obou bratrů.

Eric Trump před soudní místností | Foto: Shannon Stapleton | Zdroj: Reuters

(Ne)obžalovaná Ivanka

Velmi očekávaná je výpověď Ivanky Trumpové. I ona původně figurovala na seznamu obviněných, v létě ale byla žaloba proti ní stažena a Trumpova oblíbená dcera se ocitla jen na seznamu svědků.

Proč v případu není porota Donald Trump si opakovaně stěžuje, že v případu rozhoduje sám soudce Arthur Engoron a o rozsudku nebude rozhodovat porota. Generální prokurátorka Jamesová Trumpa žaluje na základě zákonů na ochranu spotřebitelů a u těchto soudních procesů porota nezasedá. V některých jiných případech si obžalovaný může vybrat, zda zasedne porota, nebo zda o vině a trestu bude rozhodovat jen soudce. Neexistující nárok na porotu uznali i Trumpovi právníci a objevilo se to i v oficiálním prohlášení zveřejněném skrze Trumpovy mluvčí. „Nikdy tu nebyla možnost vybrat si proces s porotou. Což je škoda, protože porota tak nebude moci vyslechnout absurdní základy, na kterých tento případ stojí, a rozhodnout, že se nestalo nic nezákonného,“ uvedl Trumpův tým. Televizí CNN oslovení právní experti se nicméně domnívají, že pokud by Trumpovi právníci bývali zkusili podat stížnost, mohli by v drobných nuancích žaloby Jamesové objevit mezery, které by možná porotu mohly vrátit do hry.

S pomocí právníků se sice snažila svou výpověď odložit, nakonec by ale před soud měla předstoupit 8. listopadu.

Ivanka působila v rodinné firmě od roku 2005 do roku 2017, kdy se stala poradkyní svého otce v Bílém domě.

Podle generální prokurátorky si ale i poté udržela finanční i profesionální vazby na Trump Organization, navíc byla kontaktní osobou v případě vyjednávání tří velkých úvěrů u Deutsche Bank, které jsou v centru případu.

Trumpovy děti nicméně mají jasno o tom, co je generální prokurátorka Letitia Jamesová zač. Podle Erica Trumpa představují on, jeho bratr Donald junior a sestra Ivanka jen „vedlejší ztráty“ v „honu na čarodějnice“, který prokurátorka pořádá.

„Zatáhli nás do toho. Chtějí tam naše jména, protože se z případu snaží udělat senzaci. Neudělali jsme nic špatného, měli jsme lepší společnost, než si oni vůbec kdy dokázali představit. Je to jen velký cirkus a velké plýtvání penězi daňových poplatníků. A je to důvod, proč se každý stěhuje pryč ze státu New York,“ rozvášnil se Eric Trump po odchodu ze soudní síně před novináři.

Semknout se

Odborníci, které web iROZHLAS.cz oslovil, se shodují, že soudní proces bude mít vliv i na vztahy uvnitř Trumpovy rodiny. „Obžalovaní jsou Trump a jeho dva synové, ne však Ivanka. Vypadá to, že ta se v poslední době snaží od svého otce distancovat tím, že se odstěhovala do Miami a veřejně řekla, že se nebude podílet na jeho další prezidentské kampani,“ popsal Joshua Chaffin z Financial Times.

„Je možné, že za oponou jí mohou bratři Trumpové zazlívat, že teď není v ohrožení, když všichni pro rodinnou společnost pracovali a Ivanka navíc byla vždy prezentována jako Trumpova oblíbenkyně,“ podotkl s tím, že je ale velmi těžké odhadnout, co se uvnitř rodiny aktuálně děje.

Donald Trump mladší přichází k soudu, za ním jde jeho bratr Eric Trump | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Amerikanista Kryštof Kozák se domnívá, že soudní proces rodinné vazby spíše posílí – a pokud bude třeba někoho kvůli soudu „obětovat“, bude to někdo ze zaměstnanců Trump Organization.

„Myslím si, že to Trumpův rodinný klan semkne ke společnému postupu a společné obraně. Pokud někoho budou chtít obětovat, bude to spíše někdo z řadových zaměstnanců, část z nich s vyšetřovateli už ostatně spolupracuje,“ uvedl pro iROZHLA.cz expert z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Mýtus obchodního génia

Nejde však jen o finanční dopady a likvidaci známé Trump Organization. Pro Trumpa jde i o velkou ránu pro jeho ego a reputační problém.

„Myslí, že to Trumpa pořádně štve. Svoji osobní značku vystavěl na tom, že je obchodní génius. Vždy toužil po uznání a respektu ze strany obchodní smetánky New Yorku a tato žaloba odhaluje, že je ve skutečnosti mnohem bezvýznamnější, než jakým se dělal,“ zhodnotil novinář Joshua Chaffin.

Chaffin upozornil ještě na jeden aspekt nejen tohoto, ale všech soudních procesů, ve kterých Donald Trump aktuálně figuruje. „Trump má rád kontrolu a chce dominovat v každé aréně, ve které zrovna bojuje. Ale americký právní systém je těžká váha, která se navíc pohybuje svým vlastním tempem. Když vás pohltí, ocitnete se náhle v úplně jiném světě, kde mají kontrolu jiní. Myslím, že to je pro pána vesmíru velmi těžké přijmout.“

Neochvějná podpora

Všechny soudní Trumpovy procesy ovlivňují a budou ovlivňovat i kampaň před prezidentskými volbami, nejspíš mu však u jeho voličů příliš nepřitíží.

Drtivá většina průzkumů mezi voliči v USA se shoduje v tom, že Trumpova popularita mezi jeho fanoušky neklesá, v některých případech spíše naopak.

Jeden příklad za všechny: podle letního průzkumu pro televizní stanici CBS News u 61 procent voličů republikánů soudní procesy nijak nezměnily, jak na Trumpa nahlížejí, čtrnáct procent ho díky nim dokonce vidí v pozitivnějším světle.

A 76 procent lidí, kteří uvedli, že nejspíš budou volit v republikánských primárkách, si myslí, že obvinění v souvislosti s tajnými dokumenty, které se u Trumpa našly, jsou politicky motivovaná.

Může se Trump v případě odsouzení stát prezidentem? Právní experti se v této otázce neshodnou. Někteří poukazují na to, že v ústavě se nepíše nic o tom, že by prezidentem nemohl být odsouzený člověk. V srpnu nicméně dva profesoři práva vydali odborný článek, který říká, že na Trumpovo zpochybňování volebních výsledků a následné podněcování násilí při nepokojích v budově Kongresu se dá nahlížet skrze optiku 14. dodatku americké ústavy, podle kterého by se jednalo o vzpouru. Dodatek vznikl po občanské válce a reagoval na lidi, kteří zradili Unii (Sever) pro Konfederaci (Jih) a chtěli se následně po válce ucházet o nějaký veřejný úřad. 14. dodatek jim to zakázal. Může se tak stát, že v některých státech bude Trumpovo jméno z volebních lístků vyřazeno, když se tamní úředníci přikloní k argumentaci 14. dodatkem. Záležitost by se pak nejspíš velmi rychle dostala k Nejvyššímu soudu USA, který by vše rozhodl.

„Soudní procesy jej dostávají na hlavní stránky médií, což mu vyhovuje. V průběhu řízení ale mohou vyplout na povrch další konkrétní nelichotivé až skandální detaily, na které jeho protivníci v republikánských primárkách čekají jako na svoji další příležitost k útoku,“ shrnul Kryštof Kozák.

„Už se ukázalo, že Trump má velmi loajální základnu podporovatelů, kteří s podporou, finanční i volební nepřestanou i v případě jeho usvědčení,“ uvedla k tomu Katherine Tangalakis-Lippertová.

„Mám podezření, že Trumpovy fanoušky nic z toho nezviklá. Dokonce to může nakopnout příliv finančních příspěvků na jeho kampaň,“ doplnil Joshua Chaffin.

Donald Trump mladší vypovídá u soudu | Foto: Jane Rosenberg | Zdroj: Reuters