Soud zveřejnil obžalobu Trumpa, zahrnuje falšování podnikatelských záznamů. Cítí se nevinný

Bývalý americký prezident Donald Trump v úterý u soudu v New Yorku prohlásil, že se necítí vinen, když byl obeznámen s obviněními spojenými s kauzou plateb pro údajné milenky před prezidentskými volbami roku 2016. Soud zároveň zveřejnil obžalobu, která podle deníku The New York Times čítá 34 trestných činů. Podle agentury Reuters se ve všech bodech jedná o falšování podnikatelských záznamů.

Blesková zpráva New York 19:47 4. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít