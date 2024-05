Proces s Trumpem do voleb neskončí, jít do vězení může na maximálně 20 let, popisuje politolog Pehe

Porota shledala amerického exprezidenta Donalda Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování obchodních záznamů. Je to poprvé, kdy byl bývalý prezident shledán vinným za trestný čin. Výši trestu se Trump dozví 11. července. Kdy proces skončí? A jaký trest může Trump dostat? Pro Český rozhlas Plus odpovídal politolog Jiří Pehe, ředitel New York University Prague. New York 12:44 31. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vinen.“ Klíčové rozhodnutí v případu Donalda Trumpa na titulní straně listu The New York Times | Foto: Stephani Spindel | Zdroj: Reuters

Trumpův advokát oznámil, že exprezident se proti rozsudku odvolá. Nakolik mají ještě Trump a jeho advokáti šanci rozsudek zvrátit?

Šance nejsou velké, protože odvolací soud, ke kterému se Trump může odvolat, je také v New Yorku. A argumentace Trumpových právníků v tomto smyslu jaksi stojí na tenkém ledě, protože tvrdí, že soud první instance byl předpojatý už tím, že se to konalo v New Yorku, kde Trump nemá potřebnou podporu.

Poslechněte si celý rozhovor s politologem Jiřím Pehem, ředitelem New York University Prague.

Bylo by velmi podivné, kdyby odvolací soud rozhodl ve prospěch Trumpa. Ale stát se může cokoliv. Trump se pak může ještě odvolat k nejvyšší soudní instanci státu New York. Tam ovšem už nemusí případ přijmout. Mohou, ale nemusí. A to samé platí o Nejvyšším soudu Spojených států.

Ale to může trvat ještě nějakou dobu a zřejmě ani tento proces ještě nebude ukončen do voleb?

Určitě nebude ukončen do voleb. Celý odvolací proces může klidně trvat až do příštího roku. K nějakému závěru tedy může případně dojít až v roce 2025.

Může tedy pořád v kampani říkat, že se odvolává, že nic není rozhodnuto. Ale ještě bych se zeptal na to, co budeme vědět 11. července, to jest výši trestu. Co ho může čekat, jaký trest může podle vás dostat?

Soudce má několik možností. V Trumpově případě jde o trestný čin, který je v systému felonies, jak se těmto trestným činům říká, klasifikován jako B. To znamená, že soudce nemusí nezbytně uložit trest vězení. Může uložit podmíněný trest nebo může uložit něco mezi tím. Kupříkladu že Trump by sice nešel do vězení, ale musel by se hlásit probačnímu úředníkovi a podobně.

Možností je celá řada. Samozřejmě pokud by soudce zvolil ten nejtěžší trest, tak za každý z těch 34 bodů hrozí Trumpovi čtyři roky vězení. Ale maximum u této kategorie trestných činů může být pouze 20 let.

Ale je velice pravděpodobné, že kvůli tomu, že předtím nebyl trestaný, tak neskončí ve vězení. Bude tím nějak ovlivněna kampaň, nebo ne?

Ve vězení by neskončil před kampaní ani před volbami. Samozřejmě teoreticky by ho soudce mohl poslat do vězení už po vynesení rozsudku, anebo mu uložit zaplacení nějaké pokuty, ale to asi není v tomto případě pravděpodobné.

Takže kampaň bude ovlivněna pouze v politickém slova smyslu, že Joe Biden a jeho tým budou argumentovat, že mají Američané co do činění s odsouzeným zločincem, jak se nyní o Trumpovi v amerických médiích referuje v souvislosti s tímto případem, protože termín convicted felon znamená v českém překladu odsouzený zločinec. To už má samo o sobě pro Trumpa dosti nepříjemné konotace.

Ale víme, že už se - lidově řečeno - vyhrabal z jiných šlamastyk. Byl dvakrát usvědčen dolní komorou amerického Kongresu v procesu impeachmentu. A nakonec, i když to odvolací soud neschválil, tak víme, že Trump rozhodně nemá za sebou první případ tohoto druhu.

Pak jsou zde další dva soudní procesy, ve kterých už byl odsouzen, a to je občansko-právní proces s E. J. Carroll, novinářkou, které musí zaplatit asi 80 milionů dolarů. A pak samozřejmě případ defraudace nebo podvodů v jeho firmách, za které má zaplatit skoro půl miliardy dolarů. Takže je obtížen mnoha mnoha procesy a ještě tři další čekají.

Přesto to ale řadě jeho voličům nevadí. Do jaké míry může verdikt ovlivnit volby?

Bude nyní velmi zajímavé sledovat první průzkumy po vynesení rozsudku. Průzkumy před tímto rozsudkem naznačovaly, že určitá část Američanů, kteří ho momentálně vlažně podporují, by ho přestala podporovat, pokud by byl odsouzen už v první instanci, ale musí se to potvrdit.

Je také možná reakce opačná. To znamená, že lidé v republikánském táboře, kteří váhali s jeho podporou, koupí Trumpovu argumentaci, že jde o podvod, že byl proces zmanipulován, že to je celé v režii Joea Bidena. A naopak ho podpoří.

Takže musíme počkat na první průzkumy a uvidíme. Obecně se američtí analytici shodují, že až tak velký dopad na volby to mít nebude, že pokud bude ten dopad nějakým způsobem vůbec viditelný, tak to bude v jednotkách procent.