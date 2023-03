Trestní stíhání Donalda Trumpa může být blízko. Bývalý prezident už vyzval své příznivce k protestům

Američané žijí v napětí, jestli tento týden začne trestní stíhání jejich bývalého prezidenta, první takové v dějinách Spojených států. Donald Trump čelí několika vyšetřováním zároveň a sám o víkendu uvedl, že bude v úterý zatčen v rámci newyorského případu údajné platby pornoherečce Stormy Daniels. Vyzval také své příznivce k protestům. New York 17:37 20. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výsledky kandidátů, které Donald Trump podpořil, ukazují že bývalý prezident je s přehledem stále nejsilnější osobností v republikánské straně | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Prokuratura státu New York zatím nijak nedala najevo, že by trestní stíhání Donalda Trumpa bylo připravené, ale že může být velmi blízko. Trump nedávno dostal a nevyužil možnost svědčit před velkou porotou, to bývá signál, že se případ blíží do této fáze.

Možný vývoj v Trumpově stíhání naznačují i informace televizí NBC či FOX News, které zjistily, že bezpečnostní složky připravují už na tento týden zabezpečení kriminálního soudu v New Yorku. Je tedy pravděpodobné, že v nejbližší době, možná už v následujících dnech, si Donald Trump vyslechne znění své obžaloby. Jestli to bude zrovna v úterý, k tomu zatím neexistují žádné ověřitelné indicie.

Jak bude případné soudní řízení s Donaldem Trumpem vypadat, zatím není jasné, dohadují se o tom přední američtí právníci, bývalí státní zástupci či komentátoři. Možnosti jsou od virtuálního slyšení na dálku až po bývalého prezidenta Trumpa v želízkách v soudní místnosti.

Odborníci ale nejčastěji očekávají jakousi střední variantu, tedy že pokud bude Trump přímo v New Yorku, tak bez pout, z bezpečnostních důvodů co nejvíc mimo kontakt s veřejností, sejmou mu otisky prstů, pořídí jeho fotografie, on zřejmě deklaruje svou nevinu a že i dál bude vyšetřovaný na svobodě.

Útok na Kapitol

Středobodem případu, v rámci kterého má být Trump údajně zatčen, je obvinění, že falšoval obchodní záznamy a zároveň tím kryl porušení finančních pravidel volební kampaně v roce 2016.

Konkrétně jde o platbu 130 tisíc dolarů pornoherečce Stormy Daniels, aby tehdy těsně před volbami nezveřejnila příběh své aférky s Trumpem krátce po narození jeho dítěte, které má se současnou manželkou Melanií.

Trump všechno z toho popírá, stejně jako obvinění v dalších vyšetřováních, ve kterých může čelit trestnímu stíhání. Ve státě Georgia Trumpa vyšetřují pro pokus zmanipulovat výsledek prezidentských voleb v roce 2020 ve svůj prospěch.

Na federální úrovni čelí Trump podobnému případu, který se navíc týká i útoku na Kapitol. Nejnověji je pak bývalý prezident vyšetřován kvůli tomu, že coby soukromá osoba i přes opakované žádosti o jejich navrácení zadržoval utajované vládní dokumenty, které si neoprávněně odnesl z Bílého domu.

Případné trestní stíhání by ovlivnilo i vyhlídky Donalda Trumpa coby kandidáta do prezidentských voleb v roce 2024, do kterých už potvrdil svou kandidaturu. Teď spolu se svými příznivci označuje případ za zasahování do voleb. Zároveň ale jeho tým naznačuje, že mu trestní stíhání může pomoci mobilizovat příznivce. Ostatně, na tento víkend má v Texasu vystoupit na svém prvním veřejném předvolebním mítinku této kampaně.

Mimo tvrdé jádro, třeba u nezávislých voličů, kteří pak v obecných volbách hrají důležitou roli, by nemusela vizitka trestně stíhaného kandidáta vypadat pozitivně. Pokud Trump skutečně bude čelit obžalobě, k případnému rozsudku může dojít i více než za rok, tedy už v hlavní volební sezóně primárek a pak i hlavních voleb 2024.

V aktuálním případu hrozí Donaldu Trumpovi maximálně čtyři roky vězení, ale i kdyby byl shledaný vinným, může také dostat pouze podmínku, nebo odejít s pokutou. A i z vězení má možnost kandidovat v prezidentských volbách.