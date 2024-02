Trump musí zaplatit 350 milionů dolarů, rozhodl soud. A nesmí vést tři roky podnik ve státě New York

Pokuty v celkové výši přes 350 milionů dolarů, tedy přes osm miliard korun, uložil v pátek newyorský soudce americkému exprezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho firmám. Jde o kauzu zveličování hodnoty majetků v komunikaci s bankami či pojišťovnami. Rozhodnutí soudce Arthura Engorona také exprezidentovi zakazuje na tři roky vést podnik ve státě New York. Aktualizujeme New York 21:25 16. 2. 2024 (Aktualizováno: 22:11 16. 2. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký exprezident Donald Trump | Foto: Andrew Kelly | Zdroj: Reuters

Verdikt oznámený po několikatýdenním občanskoprávním procesu, který skončil minulý měsíc, odpovídá návrhu newyorské generální prokuratury, která požadovala pokutu ve výši 370 milionů dolarů.

Soudce už před začátkem hlavní části procesu uznal hlavní tvrzení prokuratury, tedy že firma Trump Organization roky vytvářela nepravdivá majetková přiznání, v zásadě se tak čekalo pouze na výši trestu.

„Jejich naprostý nedostatek lítosti a výčitek hraničí s patologičnem,“ uvedl Engoron ve zdůvodnění vysoké pokuty.

„Jsou obviněni pouze z toho, že zveličili hodnotu svého majetku, aby vydělali víc peněz. Záznamy to znovu a znovu prokazují. Je to všední hřích, nikoli smrtelný hřích... Přesto jsou žalovaní neschopni přiznat vlastní chybu,“ napsal.

Deník The New York Times to označil za drtivou porážku pro Trumpa, která by mohla vymazat jeho finanční rezervy.

Kromě Trumpa, který chce v listopadu bojovat o znovuzvolení do Bílého domu, byli žalováni také jeho synové a vysoce postavení činitelé Trump Organization Donald mladší a Eric, jakož i další společnosti nesoucí rodinné jméno. Celkově uložené pokuty dosahují asi 364 milionů dolarů, píše agentura AP, z toho přibližně 355 milionů se týká exprezidenta a jeho firem.

Zákaz vést firmu či zastávat vysoké podnikatelské posty dostali také jeho dospělí synové, a to na dva roky. Oba také mají zaplatit po čtyřech milionech dolarů. Soudce nicméně nenařídil rozpuštění Trumpových firem, informuje AP.