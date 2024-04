Začal soud s Trumpem. ‚Platba pornoherečce byla součástí volebního spiknutí,‘ tvrdí prokuratura

V prvním trestním procesu s americkým exprezidentem Donaldem Trumpem v pondělí začalo prezentování argumentů obžaloby a obhajoby, které zřejmě potrvá několik týdnů. Platbu pornoherečce od Trumpova právníka, která je jádrem případu, prokuratura v úvodní řeči líčila jako součást spiknutí s cílem ovlivnit prezidentské volby v roce 2016. Obhajoba kontrovala slovy, že Trump žádný zločin nespáchal a že na snaze ovlivnit volby není nic neobyčejného. New York 20:37 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je to poprvé v dějinách Spojených států, co státní zástupci předložili porotě trestní obvinění bývalé hlavy státu | Foto: Victor J. Blue | Zdroj: Reuters

Je to poprvé v dějinách Spojených států, co státní zástupci předložili porotě trestní obvinění bývalé hlavy státu. Newyorská obžaloba byla první ze čtyř sad obvinění, které loni proti Trumpovi vznesli státní i federální prokurátoři, a možná bude jedinou, o které před listopadovými prezidentskými volbami budou porotci rozhodovat.

„Tento případ je o zločinném spiknutí a jeho zatajování,“ řekl prokurátor Matthew Colangelo v prohlášení obžaloby. „Obžalovaný Donald Trump zosnoval zločinnou operaci s cílem ovlivnit prezidentské volby roku 2016. Pak toto zločinné spiknutí zamaskoval tím, že znovu a znovu a znovu lhal v newyorských podnikatelských záznamech,“ dodal podle BBC.

Trump v případu není obviněn ze zločinného spiknutí, nýbrž z falšování dokumentů, a to ve 34 případech.

Obžaloba pramení z platby 130 000 dolarů (přes tři miliony korun), kterou před osmi lety dostala od Trumpova právníka pornoherečka Stephanie Cliffordová.

Cílem bylo umlčet její tvrzení, že měla asi o deset let dříve s Trumpem románek. Když Trump po svém zvolení právníkovi peníze vracel, vykázal je jako výdaje za právní úkony, tvrdí prokuratura.

„Prezident Trump je nevinný. Prezident Trump nespáchal žádný zločin,“ řekl v pondělí exprezidentův právník Todd Blanche. Obžaloba, kterou jeho klient bez důkazů označuje za politicky motivovanou, podle něj neměla být nikdy vznesena.

„Není nic špatného snažit se ovlivnit volby,“ citoval právníka deník The New York Times. „Říká se tomu demokracie,“ dodal. Údajně falešné finanční záznamy popsal jako „jen 34 kusů papíru“, s nimiž Trump kromě svého podpisu neměl nic společného. Zároveň se snažil zpochybnit, že by tehdy jeho klient platil za cokoli jiného než právní poradenství.

Colangelova slova o spiknutí souvisí s tím, že prokurátoři zdokumentovali další dva případy z doby před volbami roku 2016 podobné transakci s Cliffordovou.

Státní zástupce popsal platbu modelce Karen McDougalové a vrátnému z mrakodrapu Trump Tower, který tvrdil, že Trump má nemanželské dítě. Ve své řeči Colangelo vše zasazoval do kontextu kampaně, která se tehdy potýkala se skandálem kolem nahrávky, na níž Trump hovoří o osahávání žen.

„Byl to prostě a jednoduše volební podvod,“ řekl prokurátor. Prokázat souvislost mezi platbou Cliffordové a předvolební kampaní je pro obžalobu klíčové. Tvrdí totiž, že falšování finančních záznamů, které je zpravidla klasifikováno jako přestupek, mělo za cíl zamaskovat porušení pravidel financování kampaně či jiný zločin, což by skutek posunulo na úroveň trestného činu.

Kandidatuře to nebrání

Trump jakékoli provinění odmítá a popírá, že by někdy měl sex s Cliffordovou. Zda je vinen rozhodne 12členná porota, která byla vybrána minulý týden.

„Dobré dopoledne, porotci. Chystáme se pokračovat v procesu lidu státu New York proti Donaldovi J. Trumpovi,“ řekl podle AP soudce Juan Merchan kolem 10:00 newyorského času (16:00 SELČ), když porota přišla do soudní síně. Tu předtím kromě obou stran procesu zaplnili novináři a další zástupci veřejnosti, Trumpa podle televize NBC News nedoprovázel nikdo z rodiny.

Merchan se na začátku jednání vypořádal s některými organizačními kroky včetně instrukcí pro porotu, které jsou součástí amerického systému. Porotcům řekl, že mají důvěřovat svému úsudku, a pokud se obžalobě podaří překonat „rozumné pochybnosti“ o vině, musí obžalovaného shledat vinným.

Po úvodních projevech předvolala prokuratura prvního svědka. Je jím David Pecker, bývalý vydavatel bulvárního listu National Enquirer, který Trumpovi v kampani roku 2016 pomáhal potlačovat poškozující výpovědi.

Podle obžaloby s Trumpem a jeho právníkem Michaelem Cohenem utvořil spiknutí na schůzce v rané fázi kampaně, načež jeho list „chytal a pohřbíval“ příběhy nepříjemné pro kandidáta.

Pecker se k těmto událostem v pondělí nevyjádřil, ve výpovědi bude pokračovat v úterý. Mezi dalšími svědky zřejmě bude i bývalý Trumpův právník Cohen či jeho někdejší mluvčí Hope Hicksová.

Očekává se, že projednávání argumentů u soudu potrvá kolem šesti týdnů. Exprezident musí být každý jednací den přítomen, což narušuje jeho kampaň za znovuzvolení, v níž si již zajistil vítězství v primárkách Republikánské strany před očekávaným podzimním soubojem se současnou hlavou státu Joem Bidenem.

V případě odsouzení hrozí Trumpovi čtyři roky vězení, jako dosud netrestaná osoba by ale mohl vyváznout s podmínkou. I kdyby se porotci shodli na jeho vině, v kandidatuře do Bílého domu by mu to nebránilo.