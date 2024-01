‚Trumpovy výroky přibližují USA k banánovým republikám.‘ O kandidatuře rozhodne nejvyšší soud

Od útoku radikálních stoupenců Donalda Trumpa na sídlo Kongresu uplynuly tři roky. V předvečer sobotního výročí nejvyšší soud sdělil, že bude rozhodovat o tom, jestli Trump může být vyloučen z letošních republikánských primárek před prezidentskými volbami. „Rozhodnutí soudu rozhodně nepřidá na legitimitě v očích občanů,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Tomáš Klvaňa z New York University v Praze. Rozhovor Washington 15:54 6. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump během jednoho ze soudních líčení | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Soud má posuzovat Trumpovo odvolání proti verdiktu Nejvyššího soudu státu Colorado, který ho diskvalifikoval z tamních primárek právě na základě ústavního dodatku, který zakazuje zastávat veškeré veřejné funkce těm, kdo se zapojili do povstání nebo vzpoury. Můžete upřesnit, co tedy všechno budou federální soudci zvažovat?

Budou především zvažovat to, jestli je vůbec možné prezidenta Trumpa nějakým způsobem diskvalifikovat na základě tohoto dodatku americké ústavy, který byl přijat po občanské válce Severu proti Jihu a měl vlastně zamezit tomu, aby se do federálních úřadů dostávali lidé, kteří bojovali na straně Jihu, to znamená, že se zúčastnili vzpoury a povstání proti Unii.

Nejvyšší soud bude také rozhodovat, jestli vůbec může státní soud na sebe vzít tuto odpovědnost, nebo jestli to přísluší například politickým orgánům, jako je Kongres.

Pokud ale ten dodatek mluví o tom, že jde o lidi, kteří se zapojili do povstání nebo vzpoury, sám Trump nebyl za nic takového zatím odsouzen.

To je pravda a to samozřejmě bude také předmětem rozhodování nejvyššího soudu, ale je pravda, že když se podíváte na přesný text toho ústavního dodatku, tak tam se neříká nic o tom, že by někdo měl být odsouzen, ale pouze jestli se zúčastnil vzpoury, nebo ne. To tedy případně může soud rozhodnout. Nejvyšší soud státu Colorado právě rozhodl, že Trump se vzpoury nejenže účastnil, ale že ji také vyprovokoval.

Nejvyšší soud nehrál podobně významnou roli v americkém volebním procesu od roku 2000, kdy ukončil sčítání sporných hlasů na Floridě a tenkrát tím přiznal vítězství Georgie Bushovi. Tak na jak citlivé půdě se bude pohybovat tentokrát?

Ano, je to už skoro 24 let. V roce 2000 rozhodl nejvyšší soud o zastavení sčítání a bylo to velmi kontroverzní rozhodnutí. Každé takové politické rozhodnutí samozřejmě ubírá soudu na legitimitě, protože část Spojených států, tehdy to byly demokrati, se cítila poškozená tím rozhodnutím většinového republikánského nebo konzervativního nejvyššího soudu.

Tomáš Klvaňa

K něčemu podobnému by teoreticky mohlo dojít teď, protože tam zase půjde o to, jestli se konzervativec bude moct účastnit voleb, a jak víme, většina soudců, šest ku třem, jsou konzervativní, a dokonce tři z nich byli jmenováni Donaldem Trumpem. Takže ať už ten soud rozhodne na jednu nebo na druhou stranu, tak mu to rozhodně nepřidá na legitimitě v očích občanů.

Zmínil jste rozložení nejvyššího soudu, přesto jeho předseda řekl, že se bude snažit o jednomyslné rozhodnutí. Může se mu to za téhle konstelace vůbec podařit?

Myslím si, že ano, že se mu to podařit může. Jde samozřejmě o to, co přesně bude soud rozhodovat. To znamená, že oni se můžou té otázce, jestli se Trump účastnil vzpoury nebo jestli ji vyprovokoval, nějak velmi umně vyhnout a můžou rozhodnout na základě nějaké technikálie. A to by potom možná mohl soud dostat na stranu většiny i liberální soudce, které jmenovali liberální prezidenti.

Trump nechápe systém

Je možné i to, že by soud řekl, že žádný verdikt nevynese, právě aby nezasahoval do politického procesu? A je to pravděpodobné i z toho, že soud o tom, že se tím bude zabývat, rozhodl velice rychle?

Myslím si, že toto je velmi málo pravděpodobné, protože tady máme rozhodnutí státu Colorado a potom také rozhodnutí státu Maine, který rozhodl podobně, a možná, že ještě podobně rozhodnou některé další státy.

Pokud by nejvyšší soud řekl, že se tím nechce zabývat, že to je třeba politická záležitost, tak by do toho vnesl ohromný chaos a nevěděli bychom, podle jakých pravidel se letošní americké prezidentské volby budou odehrávat. Takže si nemyslím, že tohle je příliš velká pravděpodobnost. Oni to prostě nějakým způsobem budou chtít rozhodnout.

Když jste mluvil o složení soudu, tak jste zmiňoval, že právě tři členy nejvyššího soudu nominoval sám Trump. Jak se vyvíjela jejich loajalita po jmenování? Trump sám si stěžoval, že nejsou příliš loajální, jestli se nemýlím.

To je pravda, ale to jenom čistě vyvěrá z toho, že Donald Trump vůbec nechápe, jak by měl celý americký ústavní systém fungovat. Že to není tak, že když si jmenuje soudce do nejvyššího soudu, tak oni mu potom budou loajální. Oni musí být loajální ústavě.

Mají nějaké svoje konzervativní názory a podle těch názorů interpretují ústavu, ale je velmi nevhodné, aby vůbec někdo z Trumpova týmu, nebo dokonce sám Donald Trump říkal nahlas, že očekává loajalitu od těch tří soudců.

Připomenu, že to se včera (v pátek) stalo, protože advokátka Trumpa Alina Habba něco takového v podstatě řekla do médií. Řekla, že soudce Brett Kavanaugh by měl víceméně být vděčný Trumpovi, co všechno podstoupil, aby ho vůbec mohl jmenovat do nejvyššího soudu a že očekává, že Brett Kavanaugh se Trumpovi odvděčí tím správným verdiktem.

Tohle jenom podlamuje americkou politickou kulturu a přibližuje Spojené státy politickým kulturám banánových republik.

Mají tyhle výroky Donalda Trumpa nebo jeho okolí vliv třeba právě i na voliče?

Na voliče určitě. Mají vliv na voliče republikánské, ale samozřejmě v závislosti na tom, jak soud rozhodne, tak bude v každém případě oslabena legitimita v očích veřejnosti právě toho soudního procesu.

A to je to největší neštěstí, protože my jsme se dostali do takové situace, že Spojené státy jsou politicky velmi rozděleny. Dříve bylo na soudy nahlíženo velmi nezávisle a soudci jednali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Já si dokonce myslím, že tak jednají i nadále, a to i soudci jmenovaní Donaldem Trumpem. Jedna věc ale je, co dělají ti soudci, a druhá věc je, jak jejich jednání vnímá veřejnost.