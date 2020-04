Zarytý volič Donalda Trumpa: Prezident vstoupil na scénu jako ten, který bojuje. Jeho rétorika mi nevadí

David Skladony žije na samotě, která spadá pod město Weare v New Hampshire. Jeho dům patří k nejstarším široko daleko, postavili ho v 18. století a jeho současný majitel mi ukazuje svou chloubu. V kuchyni stojí historická, ale stále funkční kamna.

Když před lety kvůli sněhové bouři na týden vypadla elektřina těsně před Díkůvzdáním, hostinu pro třicet přátel s manželkou nezrušili. Jen připravili dříví a prostě upekli krocana po staru.

David ve volném čase rád loví kuší v okolních lesích, farmaří na svém rozlehlém pozemku a rád poslouchá rozhlasovou show Rushe Limbaugha, Trumpova velkého příznivce, jenž mimo jiné popírá změnu klimatu nebo svého času šířil konspiraci o tom, že se bývalý prezident Barack Obama nenarodil v Americe.

Na Donaldu Trumpovi Davidovi vadí snad jediná věc – jak rozhazuje peníze a prohlubuje zadlužení země, ale jinak ho považuje za výborného prezidenta, co se odmítl smířit s úpadkem Ameriky, který podle něj zažívala.

„Vstoupil na scénu jako ten, kdo kope a bojuje. A my Američani jsme bojovníci, chceme pro sebe a pro naše rodiny to nejlepší. Nechceme, aby nám někdo říkal, že musíme omezit emise oxidu uhličitého a podobně. Trump přišel a řekl, že tohle všechno je hloupost. Ale slova jsou bezvýznamná, mě zajímají činy. Podobně chlapi, pracující, které znám, ho mají rádi kvůli tomu, co dělá, a ne co říká. Při svém věku a bohatství neměl za potřebí stát se terčem liberálních médií a demokratů. Trump to dělá pro Ameriku,“ říká pro Radiožurnál.

Z konkrétních kroků se mu líbí třeba Trumpův styl ochrany amerických hranic včetně stavby bariér na jihu země, ochrana práv držitelů zbraní a chválí ho za zahraniční politiku, hlavně za způsob boje s terorismem. Ale ani Trumpova rétorika mu nevadí, právě naopak.

„Když reagujete na lidi, kteří vás nazývají zrádcem, trochu se u toho rozohníte a taky řeknete věci, které je urazí. To podle mě není v rozporu s prezidentstvím. To je bojovná obrana, a to na něm mám nejradši. Má vůli vracet údery, ne jako předešlí kandidáti republikánů jako Mitt Romney nebo John McCain. Ti se vzdali, když měli bojovat a bránit své postoje,“ tvrdí.

Plán demokratů

U stolu s námi sedí i Davidův bratr. Právník Bill také žije ve státě New Hampshire a přijel na návštěvu. I on prezidenta Trumpa velmi podporuje.

„V žádném případě není perfektní, za několik věcí si zaslouží kritiku, konkrétně za to, jak snižuje vážnost prezidentského úřadu. Přeju si, aby se choval víc jako prezident. Ale rychle musím dodat, že Donald Trump je kritizován způsobem, jak to nezažil ještě žádný prezident. Mainstreamová média se snaží sejmout jeho prezidentství všemi možnými způsoby. A když Trump dostane úder, tak ho tvrdě vrátí. Vlastně to na něm taky obdivuju. Ale hlavně jeho politika se velmi shoduje s mým viděním světa,“ říká.

Klíčovým problémem současnosti je podle Billa imigrace, Trump je podle něj proti té nelegální. V debatě Bill rozvíjí teorii, že lidé přicházející z jihu často nejsou zvyklí na život ve svobodě. Věří také tomu, že Demokratická strana jich chce do země přivést co nejvíc, protože jsou to potenciálně především její voliči.

„Proto je důležité, že se Donald Trump stal prezidentem právě v této době. Hillary Clintonová mohla naši imigrační politiku uvolnit, až by to demografii naší země změnilo natolik, že by v prezidentských a kongresových volbách vítězili neustále demokrati,“ bojí se v zemi s republikánským Senátem i prezidentem Bill Skladony.

Diskutujeme s ním i jeho bratrem asi dvě hodiny, pak se loučíme a David mě nenechá odejít bez sklenice javorového sirupu vlastní výroby.