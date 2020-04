Trumpovi by mohli pomoct obhájit prezidentský úřad američtí věřící. Oceňují třeba debatu proti potratům

Zásadní skupinou, která pomohla Donaldu Trumpovi do Bílého domu, jsou američtí věřící. Na podporu miliónů z nich sází prezident i před letošními volbami, ve kterých bude svou funkci obhajovat. Kde se bere Trumpova silná podpora především ze strany bělošských evangelikálů, to se mezi ně vydal zkoumat náš americký zpravodaj. Tento díl seriálu o smýšlení voličů Trumpa vznikl ještě před plným propuknutím pandemie koronaviru ve Spojených státech. Washington 16:36 4. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump má silnou podporu především u bělošských evangelikálů | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Desítky tisíc věřících ze všech koutů Ameriky proudí centrem hlavního města. Řada účastníků výročního Pochodu pro život hrdě drží nad hlavou transparent oslavující Donalda Trumpa. Ten coby první prezident v dějinách letos v lednu na této akci proti potratům osobně promluvil.

V davu poslouchá také Rives Grogan, pastor a protipotratový aktivista z Texasu. Byl to právě on, kdo v lednu svými výkřiky přerušil v Senátu soudní proces s prezidentem Trumpem. Od něj si slibuje, že dokáže zvrátit soudní precedent ze 70. let, po kterém zásadně posílilo právo amerických žen na potrat.

„Díky bohu, prezident Trump už do Nejvyššího soudu dosadil dva soudce, kteří jsou proti potratům. Proto budou příští volby asi nejdůležitější v našem životě. Pokud prezident vyhraje, jmenuje možná další dva takové. Je to pro mě nejdůležitější volební téma, a proto se za volební vítězství Donalda Trumpa modlíme a usilujeme o něj,“ říká pastor Grogan.

'Snaží se chyby napravit'

Prezident si drží mezi americkými věřícími vysokou míru podpory, přestože třeba v otázce potratů změnil názor až se vstupem do politiky, a navzdory tomu, že Trump má v osobním i profesním životě hodně daleko k morálnímu vzoru, podle kritiků naopak svou politikou spoustu životů ohrožuje, a jeho osobní prohřešky proti desateru či křesťanským hodnotám by bylo těžké spočítat.

„Já myslím, že se v poslední době ke Kristu znovu přihlásil. Ano, v minulosti udělal hodně chyb, tak jako všichni z nás. Ale snaží se to napravit a dělat, co je správné,“ doplňuje Grogan.

Tento přístup, jak si vnitřně obhájit věrnost biblickým zásadám a zároveň podporu Trumpovi, je mezi jeho evangelikálními příznivci celkem obvyklý. Vyslechl jsem si ho třeba po mši na ostrově Tangier ve Virginii od tamního kazatele Douannea Crocketta.

Politika vůči imigrantům

„Jednou jsem od jiného kazatele slyšel větu, že jsme nevolili národního pastora, ale prezidenta Spojených států. A to je pravda. Nemůžu obhajovat žádná jeho případná osobní selhání, ale každý den se za prezidenta a jeho tým modlím a věřím v jeho politiku, opravdu ano, tu stoprocentně podporuju,“ řekl kazatel Crockett.

„V mojí, tedy anglikánské církvi, se tradičně modlíme za prezidenta, bez ohledu na to, kdo jím právě je. A myslím, že jeho podpora plyne kromě odporu k potratům i z jeho politiky práva a pořádku, třeba vůči imigrantům,“ vysvětluje Roger Kodat z organizace Američtí přátelé České republiky, který na ministerstvu financí pracoval pro jiného republikánského prezidenta George Bushe mladšího.

Nároky Bible

Zároveň upozornil, že někteří věřící jsou prezidentem naopak znepokojeni. Vadím jim například, jak je pomstychtivý a jak si dělá z lidí legraci. Dalším z důvodů, proč podle něj tolik věřících tíhne k Trumpovi, je jeho politika vůči Izraeli.

„Přeju si, aby byl laskavější a velkorysejší. Ale nemám na to vliv, takže to je problém, který přehlížím. Ani si nutně nemyslím, že je křesťanem, to mi nepřísluší hodnotit. Ale je velmi složité najít do prezidentské funkce perfektní osobu, která by plně vyhovovala nárokům z Bible,“ myslí si Kodat.