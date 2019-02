Trumpa kvůli stavu nouze žaluje 16 států. ‚U prezidenta není místo pro divadlo,‘ vzkázal prokurátor

Šestnáct amerických států žaluje prezidenta Donalda Trumpa za to, že v zemi vyhlásil stav nouze. Udělal to v pátek, aby získal prostředky na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Trump to považuje za způsob, jak snížit ve Spojených státech počet nelegálních přistěhovalců, objem dovážených drog či kriminalitu. Jeho odpůrci to označují za drahé a neúčinné řešení problémů, které podle nich prezident uměle nafukuje. Washington 6:40 19. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trumpův stav nouze zažalovalo 16 států. | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Symbolicky v den, kdy Američané slaví Den prezidentů, podalo žalobu na Trumpa 16 států od New Yorku až po Havaj.

Kromě Marylandu jde o státy, které mají v čele demokratické guvernéry. Chtějí zamezit zneužití prezidentské moci, jak řekl generální prokurátor z Kalifornie David Bercerra s tím, že v prezidentském úřadu není místo pro divadlo.

Které státy podávají žalobu? Kalifornie

Colorado

Connecticut

Delaware

Havaj

Illinois

Maine

Maryland

Michigan

Minnesota

Nevada

New Jersey

Nové Mexiko

New York

Oregon

Virginie

Donald Trump soudní spor o stav nouze kvůli situaci na jižní hranici předpokládal, skončí podle něj až u nejvyššího soudu. Hned v pátek žalovali prezidenta organizace na ochranu životního prostředí a vlastníci příhraničních pozemků z Texasu. Ti o Trumpovu kroku tvrdí, že je protiústavní a porušuje jejich vlastnická práva.

Kongres nemůže podle ústavy prezidentovo rozhodnutí zrušit, ale může hlasováním rozhodnout, že existující stav nouze končí. Příslušná rezoluce se už podle listu The New York Times připravuje ve Sněmovně reprezentantů. Kromě demokratických členů Kongresu s prezidentovým postupem nesouhlasí ani část republikánů. Obávají se, že nynějšího precedentu, kdy hlava státu vyhlašuje tak mimořádné opatření bez pádného důvodu, by mohli zneužít budoucí demokratičtí prezidenti.

Podle listu The Washington Post prezidentovo páteční rozhodnutí už během víkendu zažalovalo několik nevládních organizací, například Středisko pro biodiverzitu, Hraniční síť pro lidská práva, Občané pro odpovědnost a etiku nebo Americká unie občanských práv. Všechny argumentují tím, že hlava státu v rozporu s ústavou obchází Kongres.