Státy NATO se zavázaly zvýšit výdaje na obranu. Jsme velmi šťastní, oznámil na závěr summitu Trump

Donald Trump chce, aby státy NATO dávaly dvě procenta HDP na obranu už od ledna příštího roku. Požadavek nečekaně vznesl na uzavřeném jednání NATO s prezidenty Ukrajiny a Gruzie. Zástupci aliančních států následně prezidenty požádali o soukromí a pokračovali v jednání za zavřenými dveřmi. Trump poté uvedl, že alianční státy slíbily, že své vojenské rozpočty budou navyšovat mnohem rychleji. Angela Merkelová diskuzi označila za zásadní. Brusel 12:27 12. 7. 2018 (Aktualizováno: 12:38 12. 7. 2018)

Americký prezident po mimořádném jednání 29 států řekl, že NATO je teď o dost silnější, než bylo před dvěma dny. Dodal, že členské země výdaje zvýší na dvě procenta HDP a až toho dosáhnou, zamíří výš. „Myslím, že čtyři procenta jsou to správné číslo,“ popisuje Trumpova slova agentura Reuters.

Šéf Bílého domu také zdůraznil, že závazek USA k NATO zůstává velmi silný. Některá média přitom informovala, že Trump na jednání hrozil odchodem USA z NATO. To ale diplomati následně vyloučili.

Německá kancléřka Angela Merkelová po jednání uvedla, že Německo musí dělat v oblasti obrany víc. „Měli jsme velmi intenzivní summit,“ doplnila. Všichni účastníci mimořádné schůzky zemí NATO svolané kvůli požadavku USA podle ní vyjádřili jasný závazek vůči NATO.

Zvýšení výdajů na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu do roku 2024 potvrdil také francouzský prezident Emmanuel Macron. Soudržnost Severoatlantické aliance je podle něj možná jedině tehdy, když členské země ponesou finanční břímě spravedlivě. Macron také popřel, že by se špičky aliance na schůzce dohodly na zvýšení výdajů na obranu nad dvě procenta HDP.

Současný plán NATO počítá s tím, že všichni členové budou dávat na obranu dvě procenta HDP do roku 2024.

Český ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO ve vyjádření pro Radiožurnál vyloučil, že by bylo možné rozpočet armády skokově navýšit. Česká republika podle něj dostojí svému závazku zvýšit výdaje na obranu na požadovanou výši do šesti let.

Dvě nebo čtyři procenta

Trump už ráno na twitteru zopakoval svou představu, že spojenci by na obranu měli perspektivně vydávat dokonce čtyři procenta HDP.

Americký prezident čtvrtečním požadavkem obnovil svůj středeční útok, který směřoval v první řadě na Německo, které podle něj žádá ochranu před Ruskem placenou Spojenými státy, zároveň však do Moskvy posílá miliardy za ruský plyn.

Trump opakovaně spojuje otázku bezpečnosti a obrany s gradujícím obchodním sporem mezi USA a Evropou. Udělal to i ve čtvrtek ráno, když v další ze série poznámek na twitteru uvedl, že USA platí „desítky miliard dolarů, příliš moc dotují Evropu“, ale na obchodu prý zároveň výrazně prodělávají.

Už v roce 2014 se na summitu ve Walesu spojenci dohodli, že do roku 2024 dostanou své obranné výdaje na dvě procenta HDP, letos by se na tuto hranici mělo podle aliančních údajů dostat osm zemí. Česko mezi nimi není, vynakládá okolo jednoho procenta.