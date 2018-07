Mayové jsem říkal, jak brexit provést, ale neposlechla, uvedl Trump během prvního dne návštěvy Británie

Americký prezident Donald Trump při své první prezidentské návštěvě Británie silně kritizoval nově představené plány dohody o brexitu. V rozhovoru pro list The Sun mimo jiné řekl, že současná podoba představeného plánu na odchod z EU pravděpodobně překazí připravovanou obchodní dohodu mezi Británií a Spojenými státy. Londýn 8:38 13. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mayová pro šéfa Bílého domu a jeho manželku uspořádala slavnostní večeři v Blenheimském paláci nedaleko Oxfordu. | Foto: Simon Dawson | Zdroj: Reuters

„Myslím, že dohoda, kterou prosazuje, není ta, pro kterou lidé hlasovali. Je o hodně jiná. Tohle není ta dohoda, o které se mluvilo v referendu. Víte, slýchám tohle už poslední tři dny. Myslím, že ani vám to nemohlo uniknout. Vím, že ve vládě Theresy Mayové rezignovalo hodně lidí. Takže to spoustě lidem vadí. Určitě to ovlivní obchodní dohodu mezi Spojenými státy a Británií. A bohužel negativně,“ řekl Trump v rozhovoru pro Sun.

Tvrdil také, že se premiérce Mayové snažil poradit, jak k brexitu přistoupit a jak ho realizovat, ale stěžoval si na to, že ho neposlouchala a chtěla se vydat jinou cestou. Jednání o brexitu prý trvají již moc dlouho, a proto z nich jistě nevzejde dobrá dohoda. Pokud britský parlament současný plán schválí, bude to podle Trumpa s nejvyšší pravděpodobností znamenat to, že budou Spojené státy místo Británie o obchodní dohodě jednat s Evropskou unií.

Trump se v rozhovoru dotknul i rostoucího počtu rezignací ministrů ve vládě premiérky Mayové. Z rozhovoru bylo jasně cítit, že s politikou Mayové nesouhlasí a na jejím místě by raději viděl někoho jiného. A tím někým není nikdo jiný než zastánce tvrdého brexitu a bývalý ministr zahraničí Boris Johnson, který na protest se současnými plány na dohodu o odchodu Spojeného království z Evropské unie rezignoval krátce po ministrovi pro brexit Davidu Davisovi.

Šéf Bílého domu prohlásil, že Johnson je velmi talentovaný člověk a že ho vůbec nepotěšilo, když z vlády odešel. Řekl taky, že doufá, že se nějakým způsobem vrátí, protože je prý pro Británii skvělým politickým reprezentantem. A dodal, že by podle něj byl Boris Johnson skvělým premiérem. Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová pak raději mírnila situaci a v prohlášení uvedla, že Donald Trump velmi respektuje premiérku Mayovou a že o ní nikdy neřekl nic špatného.

Nový plán brexitu

Ve čtvrtek představený plán chce zachovat daleko víc obchodních i dalších vazeb na Evropskou unii, než by si přáli zastánci tvrdého odchodu z EU. Vláda chce mimo jiné zachovat volný pohyb vzdělaných a nadaných osob mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií a studentům z unie a umožnit studium lidem ze zahraničí.

Téměř 100stránkový dokument mluví o tom, že by občané EU nepotřebovali při cestování do Británie víza a moli uzavírat dočasné pracovní smlouvy. Zvláštní důraz je kladený na zachování volného pohybu zboží.

Nový britský ministr pro brexit Dominic Raab doufá, že návrh uklidní unijní politiky, kteří měli ohledně budoucích vztahů mezi unií a Spojeným královstvím obavy. O podmínkách dohody bude s hlavním unijním vyjednavačem pro brexit Michelem Barnierem mluvit příští týden v Bruselu.

Barnier na twitteru oznámil, že unijní státy spolu s Evropským parlamentem představený dokument prostudují. Řekl taky, EU Británii už dřív nabídla smělou dohodu, která zahrnovala i volné obchodování. Dodal taky, že se těší na společné vyjednávání příští týden.

Návštěva Británie

Donald Trump do Británie zamířil ve čtvrtek po skončení summitu NATO v Bruselu. Během čtyřdenního pobytu má na programu i setkání s královnou Alžbětou II. Přitom se očekává, že Trumpovu přítomnost v zemi budou provázet demonstrace jeho odpůrců. První z nich se podle agentury Reuters zúčastnilo několik tisíc lidí.

Mayová pro šéfa Bílého domu a jeho manželku uspořádala slavnostní večeři v Blenheimském paláci nedaleko Oxfordu, ve kterém se narodil někdejší britský premiér Winston Churchill, k jehož odkazu se Trump hlásí.

Na cestě k paláci, kde probíhala večeře Trumpa a Mayové, proti prezidentově návštěvě protestovalo několik tisíc lidí. | Foto: Simon Dawson | Zdroj: Reuters

Na cestě k paláci proti prezidentově návštěvě protestovalo několik tisíc lidí, podle agentury AP je ale nepravděpodobné, že je šéf Bílého domu byť jen na krátko zahlédl, neboť na místo přiletěl vrtulníkem. Na nádvoří jej čekala vojenská kapela, v paláci zástupci řady velkých britských společností.

V projevu, který úřad britské premiérky zveřejnil před začátkem galavečera, Mayová USA označila nejen za „nejbližšího spojence, ale i nejdražšího přítele“. „Duch přátelství a spolupráce mezi našimi zeměmi, našimi vůdci a našimi lidmi, nejmimořádnější ze vztahů, má dlouhou a hrdou historii. Spolupracujme nyní k užitku všeho našeho lidu, abychom vybudovali vzkvétající budoucnost,“ řekla premiérka Trumpovi.

S Mayovou bude prezident opět jednat v pátek ve venkovském sídle britských ministerských předsedů v Chequers.