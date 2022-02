Trump spustí svoji sociální síť zřejmě už v pondělí. Slibuje šíření názorů svobodně a bez cenzury

Donald Trump počítá hodiny do oficiálního spuštění své vlastní sociální sítě Truth Social (Sociální pravda). Jak vyplývá z vyjádření Devina Nunese, ředitele společnosti Trump Media & Technology Group, aplikace k exprezidentovu pilotnímu počinu v oblasti sociálních médií bude od pondělí ke stažení v obchodu s aplikacemi AppStore, který je určen majitelům zařízení Apple. Funkčnost ale bude zpočátku podle všeho omezená, napsala agentura Reuters. Washington 21:00 20. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý prezident USA Donald Trump by měl spustit novou sociální síť již v pondělí | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Minulý týden se ještě testovala beta verze, samotný AppStore ale podle Reuters ukazuje, že si aplikace bude ke stažení právě od pondělí.

Z dosavadních vyjádření ovšem lze odvodit, že sociální síť bude v prvních týdnech omezená.

„Naším cílem je, a myslím, že se nám to podaří, abychom do konce března byli plně funkční alespoň v rámci Spojených států,“ prohlásil Devin Nunes, někdejší republikánský zákonodárce, který patřil v minulosti k nejhorlivějším Trumpovým zastáncům v kauze údajného vměšování Ruska do prezidentských voleb z roku 2016.

Nyní stojí v čele jedné ze společností bývalého šéfa Bílého domu - Trump Media & Technology Group, která Truth Social zastřešuje.

Sama společnost je podle britského listu The Guardian zastřená mnoha tajemstvími, není například jasné, jak svůj současný růst financuje. S novým produktem navíc nebude mít vzhledem k velké konkurenci zrovna snadnou cestu.

Truth Social má nicméně ambice rychle se zařadit mezi průkopníky svobodného projevu. Vedení platformy doufá, že přitáhne právě ty uživatele, kteří mají pocit, že jejich názory a postoje ostatní sociální média - Twitter, Facebook nebo třeba YouTube - potlačují.

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022

‚Šířit pravdu‘

A právě potlačování názorů se stalo důvodem, proč nová sociální síť vznikla. Je tomu už více než rok, kdy Trumpa po několika opakovaných dočasných blokacích a taky blokacích na Facebooku a YouTube definitivně umlčel Twitter, a to lednovém po útoku zuřivého a násilnického davu prezidentových příznivců na Kapitol.

Trump tehdy burácel, že se umlčet nedá a pořídí si vlastní síť pro „šíření pravdy“. Od toho se odvíjí i název Truth Social.

Exprezidentova síť má být vzhledově i funkčností podobná Twitteru. Podle prvotních náhledů je rovněž laděná do bílo-modra, i když odstín modré je tmavší. Ve znaku má modrý čtverec se zaoblenými rohy a uvnitř velké bílé písmeno T.

Ani na Truth Social nebudou mít uživatelé možnost upravovat už zveřejněné příspěvky.

Bude tam ale možné posílat soukromé zprávy. Uživatelům prý také povolí blokovat nechtěný obsah nebo i jiné uživatele.