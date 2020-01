Ochranka v Trumpově floridském sídle střílela po narušitelích. Policie zadržela dva lidi

Polovina Britů je opojena suverenitou a argumenty proti brexitu ignoruje, říká právnička z Oxfordu

Velká Británie už za pár hodin opustí Evropskou unii. Na co by se lidé měli připravit, popisuje v pořadu Interview Plus asistentka z právnické fakulty univerzity v Oxfordu Barbara Havelková.