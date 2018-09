Trump podcenil ekonomickou sílu Číny. Na obchodní válku doplatí hlavně americké firmy

Spojené státy v pondělí zavádějí nová cla na čínské zboží, jehož roční import do USA dosahuje v přepočtu téměř čtyř a půl bilionu korun. Čína reaguje tarify na americký dovoz ve zhruba třetinové hodnotě. Současně Peking podal stížnost ke Světové obchodní organizaci (WTO). Washington/Peking 21:50 23. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Pokud si Donald Trump a jeho poradci myslí, že se Čína chvěje a tlaku rychle ustoupí, mají velmi špatné informace,“ píše v komentáři k obchodní válce mezi první a druhou největší ekonomikou světa britský deník Daily Telegraph.

Uvádí, že čínský trh práce hlásí rekordní převis nabídky, a právě dostatek pracovních míst je to, co vlnu příchozích do měst zajímá. Stavebnictví se po určitém zpomalení opět rozjíždí, zisky v průmyslovém sektoru jsou na sedmiletém maximu a pochybují se okolo sedmi procent.

Wall Street Journal: Jednání o obchodu mezi Čínou a USA se ruší. Peking nebude konat pod hrozbami Číst článek

Státní bankovnictví je pak schopné sanovat špatné úvěry, jak dlouho se mu zlíbí, i když za to země platí ztrátou ekonomického tempa. „Riziko finančního krachu Číny se v politickém horizontu Donalda Trumpa skutečně nenachází,“ tvrdí autor komentáře Ambrose Evans-Pritchard.

Čínská ekonomika zkrátka není v krizi a čínský politický systém nelze jen tak srazit na kolena. Experti odhadují, že nová americká cla zpomalí růst čínské ekonomiky přibližně o půl procenta hrubého domácího produktu. To je ale možné velmi rychle kompenzovat fiskálním balíčkem.

Takzvaná Chimerica, jak ekonomové označují symbiotický hospodářský vztah mezi USA a nejlidnatější zemí světa, je dosud pevně integrovaným blokem. Americký prezident tudíž uvaluje cla a obchodní bariéry na vlastní firmy a vlastní ekonomiku, poznamenává Daily Telegraph.

Čína je navíc hlavním globálním dodavatelem poloviny z šesti tisíc položek na Trumpově sankčním seznamu. Nalézt nové smluvní partnery nebude lehké. „Bílý dům přecenil zranitelnost soupeře. Naopak reálné obavy máme o fiskální nekázeň v USA,“ varuje ekonom Patrick Perret-Green z hedgeového fondu AdMacro.

Čínské firmy budou využívat zahraniční pobočky k obcházení Trumpových cel, tvrdí analytici Číst článek

Čína se nezalekne

Peking slíbil Washingtonu za cla protiútok. Trhy si nicméně koncem týdne oddechly, protože čínská reakce byla uměřená. Ostatně Peking podle britského listu ví, že mu stačí zatnout zuby a nachystat se na stav obležení. Nic horšího se mu nestane.

Naopak škody v subdodavatelském řetězci amerických firem budou brzy patrné na Wall Streetu a poškodí současné akciové rekordy, jimiž se Trump chlubí. Prezident zřejmě považuje načechrané burzovní bubliny za známku úspěchu své administrativy. Peking už ale má dávno jeho odkrytou Achillovu patu přečtenou.

Rozhodně nelze čekat, že se Čína zalekne. Spíše přijde sestupná spirála odvet a protiútoků, která postupně zasáhne každého na této planetě, soudí Daily Telegraph. Donald Trump navíc slíbil „fázi číslo 3“, tedy nové sankce pro případ, že Čína odpoví vlastními tarify. Obě supervelmoci se tak blíží k reálné kolizi.

Trumpova pýcha

Není pochyb, že čínská ekonomika letos zpomalila, Trumpova cla s tím ale nemají nic společného.

Skutečnou příčinou byl podle ostrovního deníku zátah komunistických špiček na šedou zónu bankovního trhu a zmrazení úvěrů poté, co loni v listopadu upevnil moc prezident Si Ťin-pching. Od té doby ale Peking zase ekonomiku oživuje, seč mu síly stačí.

Šéf Bílého domu se nicméně holedbá, že cla mohutně zabírají. Dokazuje to letošním dvaadvacetiprocentním propadem šanghajské burzy, zatímco ta newyorská si vede skvěle. Jenomže šanghajský trh s cennými papíry neříká nic o financování skutečné čínské ekonomiky. Pokrývá jen kasina, zcela odříznutá od reálného hospodářského výkonu. Tamní údaje tudíž nemají žádnou vypovídací hodnotu.

Experti navíc varují, že letošní vynikající výsledky americké ekonomiky jsou jen výsledkem optického klamu způsobeného hospodářským cyklem. Trump si zkrátka spletl stimul způsobený svou daňovou reformou s opravdovou ekonomickou silou. To v něm neoprávněně povzbudilo hybris, pýchu neznající mezí.

Blíží se střet

Čína oznámila odvetná cla na americké zboží v hodnotě 1,3 bilionu korun Číst článek

Naopak komunistické vedení Číny na srpnovém sjezdu dospělo k závěru, že Washingtonu v příštích měsících a letech nepůjde o nic jiného než o zablokování velmocenského nástupu jejich země. USA si prý chtějí ponechat technologickou převahu pro celé 21. století a Čínu chtějí odkázat do patřičných mezí.

Od zveřejnění americké Národní bezpečnostní strategie v prosinci 2017 se Peking chystá na konfrontaci. Tehdejší dokument jako první označil Čínu za hlavního strategického rivala, který si přeje erozi americké bezpečnosti a prosperity.

Pravdou je, že americko-čínská konfrontace byla už dlouho na spadnutí. Křehké soužití velmocí mohlo vydržet jen tehdy, dokud Peking dodržoval Teng Siao-pchingovu zásadu čínské politiky: Neukazovat ambice ani drápy.

Dnes, kdy se Čína veřejně prezentuje jako sok, a vrací se k autoritářské maoistické ideologii, je modus vivendi těžko udržitelný. Donald Trump se ovšem mýlí, když si myslí, jak mnoho zmůže hněvem a harašením zbraněmi. Čína ho už dávno prokoukla, konstatuje Daily Telegraph.