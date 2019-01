Dočasná ochrana migrantů za zeď. Trump v projevu nabídl demokratům výměnný obchod

Americký prezident Donald Trump v sobotním projevu nabídl demokratům dočasnou ochranu migrantů, kteří se do USA dostali jako děti, výměnou za souhlas s vybudováním zdi na hranicích s Mexikem. Trump řekl, že nabídka je snahou najít východisko z měsíční rozpočtové krize, která zablokovala činnost řady vládních úřadů. Demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová prezidentovu nabídku ale už předem odmítla. Aktualizováno Washington 22:54 19. 1. 2019 (Aktualizováno: 23:05 19. 1. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Trump v projevu proneseném v Bílém domě podle médií rovněž mimo jiné připustil, že by v USA mohli zůstat lidé, kteří mají status dočasně chráněných migrantů. Jde o uprchlíky, kteří odešli ze svých zemí kvůli živelním katastrofám nebo válce do doby, než se situace v jejich vlasti zlepší.

Trump žádá na demokratech, aby mu jako první krok schválili 5,7 miliardy dolarů na výstavbu hraniční zdi, která by zabránila ilegálnímu pronikání migrantů do Spojených států z Mexika. Demokraté však požadují, aby prezident ze všeho nejdřív obnovil financování části ministerstev a vládních agentur, jejichž činnost kvůli sporu o zeď zablokoval.

Podle Trumpa je jeho nabídka „rozumným kompromisem, na který by obě strany měly přistoupit“. Pelosiová, která byla s obsahem prezidentova projevu zjevně seznámena před jeho pronesením, ale už předem nabídku označila za nepřijatelnou. Trumpův plán je podle ní „kompilaci několika dříve zamítnutých iniciativ! a neprojde ani jednou z komor amerického Kongresu.

Rozpočtová krize

Prezident avizoval své sobotní vystoupení v pátek poté, co Nancy Pelosiová zrušila svou cestu do Afghánistánu. Učinila tak s odůvodněním, že prezident jejím vyzrazením způsobil bezpečnostní riziko. Bílý dům odpovědnost za prozrazení cesty odmítá.

Pelosiová by musela do Afghánistánu letět běžnou komerční linkou, protože let zvláštního letounu prezident ve čtvrtek nepovolil, což zdůvodnil nynější rozpočtovou krizí. Neumožnit cestu kongresové delegace vojenským letounem je přitom ze strany prezidenta velice výjimečný krok.

Financování části ministerstev a vládních agentur se v důsledku sporu Trumpa s demokratickými kongresmany o hraniční zeď zastavilo 22. prosince. Z 800 tisíc státních zaměstnanců, které rozpočtová krize zasáhla, necelá polovina nechodí do práce a zbytek pracuje zadarmo.

Demokraté nechtějí začlenit prezidentův požadavek peněz na stavbu zdi do zákona o státním rozpočtu a navrhují raději posílit kapacity imigračních soudců. Podle AP se také chystají navrhnout personální i technologické posílení ostrahy hranic.

Trump se ale zákon, ve kterém nebude jím požadovaná částka 5,7 miliardy dolarů (asi 128 miliard Kč) určená na výstavbu zdi na jižní hranici USA uvedena, zdráhá schválit.