Vyšetřování Trumpa v kauze Ukrajina se stalo veřejným, v kongresu svědčili přední diplomati

Dokonce i terapeutičtí psi se objevili na Kapitolu, aby američtí kongresmani mohli ulevit svému stresu. Toho přibývá, ve středu začala ve Washingtonu veřejná část vyšetřování, které směřuje k ústavní žalobě na prezidenta Donalda Trumpa. Během prvního dne svědčili přední diplomati, kteří už dříve svá svědectví poskytli za zavřenými dveřmi, a později byly jejich přepisy zveřejněny. Od stálého zpravodaje Washington 8:58 14. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Yuri Gripas | Zdroj: Reuters

Neobjevilo se tedy mnoho nových informací, ale naplno začalo divadlo před kamerami a boj o mínění Američanů. Republikán John Ratcliffe se v jednu chvíli rozohnil a vyzval svědky, ať zvolají, kde je v Trumpově telefonátu na Ukrajinu provinění hodné impeachmentu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž zahraničního zpravodaje Jana Kaliby

Po krátkém překřikování se s úřadujícím americkým velvyslancem na Ukrajině mu William Taylor odpověděl.

„Pane Ratcliffe, já bych jenom rád řekl, že tady nejsem proto, abych rozhodoval o impeachmentu, to je vaše práce,“ uvedl úřadující velvyslanec William Taylor během prvního veřejného slyšení v rámci vyšetřování prezidenta Trumpa.

Republikánští členové sněmovního výboru pro kontrolu tajných služeb se slyšení ujali jako rozhodní obránci Donalda Trumpa. Snažili se legitimizovat zákulisní působení prezidentova osobního právníka Rudyho Giulianiho ve vztazích s Ukrajinou, poukazovali na možné zapojení syna Joea Bidena Huntera do korupce na Ukrajině a na to, že velvyslanec Taylor má informace jen z druhé ruky a vyvozuje z nich špatné závěry.

Zákaz výpovědi

„Pane velvyslanče, vy jste nebyl u toho telefonátu prezidentů Trumpa a Zelenského. Nemluvil jste s prezidentem Trumpem ani personálním šéfem Bílého domu Mulvaneym. A to jste jejich hvězdný svědek! Třikrát jste mluvil s prezidentem Zelenským, a ani jednou se nezmínil, že by pomoc Ukrajině byla podmíněná vyšetřováním Bidenových. Takže se vším respektem, pane velvyslanče, to vaše jasné porozumění, že to tak bylo, je očividně mylné,“ uvedl republikán Jim Jordan.

Začala slyšení v ukrajinské kauze. ‚Trumpovi lidé vedli stínovou zahraniční politiku,‘ tvrdí diplomat Číst článek

Republikáni dovedli využít toho, že Bílý dům řadě předvolaných svědků z blízkého okolí prezidenta Trumpa zakázal, aby v Kongresu vypovídali. A stejně jako Donald Trump zpochybňovali i svědectví tzv. whistleblowera, který na celý případ upozornil.

Bezpečnostní výpomoc

Demokrat Peter Welch jim vzkázal, že jako svědek je klidně vítaný i sám prezident Trump, kvůli kterému celý případ začal. Taylor i druhý svědek, náměstek ministra zahraničí William Kent zopakovali, že lidé z Trumpova okolí v čele s jeho osobním právníkem Giulianim vedli neoficiální linii vztahů s Ukrajinou a ta se neřídila americkými, ale osobními zájmy. A že vojenská pomoc Ukrajině, kterou Trump bez konzultace s Kongresem pozdržel, byla nástrojem nátlaku na Kyjev.

„Ta bezpečnostní výpomoc byla důležitá pro Ukrajinu i pro naše vlastní národní zájmy. Její zadržování bez pádného důvodu, jen kvůli pomoci s politickou kampaní, nedává žádný smysl. Bylo to kontraproduktivní pro všechno, co jsme se snažili dělat. Bylo to nelogické, nevysvětlitelné, šílené, řekl úřadující velvyslanec Taylor.

Demokrat Adam Schiff v této souvislosti položil přesně opačnou řečnickou otázku, než republikáni - tedy co je prý důvodem k impeachmentu, když ne tohle.