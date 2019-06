USA jsou ochotné jednat s Íránem, řekl Pompeo. Teherán požaduje návrat Washingtonu k jaderné dohodě

Spojené státy jsou připraveny zahájit „bez předběžných podmínek“ jednání s Íránem o jeho jaderném programu, potřebují ale vidět, že se tato země chová jako „normální stát“. Ve Švýcarsku to v neděli řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Íránský prezident Hasan Rúhání výzvu odmítl s tím, že USA by se nejdříve měly vrátit k „normálnímu stavu“ před loňským vypovězením dohody o íránském jaderném programu. Bellinzona (Švýcarsko) 21:55 2. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spojené státy jsou připraveny zahájit „bez předběžných podmínek“ jednání s Íránem o jeho jaderném programu, řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo (ilustrační snímek) | Foto: Mandel Ngan | Zdroj: Reuters

Je to poprvé, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa, která před více než rokem odstoupila od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu a od té doby zesiluje hospodářské sankce a diplomatický a vojenský tlak na Írán, tak jasně řekla, že je připravena navázat s Teheránem dialog bez předběžných podmínek, zdůraznila agentura AFP.

„Jsme připraveni usednout s nimi (Íránem) k jednacímu stolu. Americké snahy radikálně zastavit neblahé aktivity islámské republiky a jeho revolučních sil budou ale pokračovat,“ dodal šéf americké diplomacie na společné tiskové konferenci se svým švýcarským protějškem Ignaziem Cassisem ve švýcarském městě Bellinzona.

Tím dal Pompeo jasně na vědomí, že Washington přece jen nemá v úmyslu zmírnit svou kampaň „maximálního tlaku“ na Teherán.

‚Slovní hra‘

Íránský prezident Hasan Rúhání v sobotu naznačil, že by Írán mohl přistoupit na jednání, nesmí být ale k rozhovorům tlačen. Na oficiální vládní webové stránce v neděli ale v prohlášení uvedl, že Teherán nebyl tím, kdo opustil jednání a že za stávajících podmínek jednat nehodlá.

Nepřímo také naznačil, že by se Spojené státy měly vrátit k dohodě o íránském jaderném programu z roku 2015, kterou loni Trump vypověděl. „Protistrana, která opustila vyjednávací stůl a porušila dohodu, by se měla vrátit k normálnímu stavu. Do té doby nemůžeme dělat nic jiného, než vzdorovat,“ řekl.

Odmítavé stanovisko vydalo i íránské ministerstvo zahraničí, které po Washingtonu žádá změnu chování spíše než současnou „slovní hru“. „Islámská republika Írán nevěnuje pozornost slovní hře a vyjadřování skryté agendy v nových podobách. Důležitá je obecná změna přístupu a nynějšího chování Spojených států vůči íránskému národu,“ uvedl mluvčí ministerstva Abbás Musáví.

Vztahy mezi USA a Íránem jsou na bodu mrazu od minulého roku, kdy americký prezident Trump oznámil odstoupení Spojených států od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a uvalil na islámskou republiku nové sankce. Napětí v posledních týdnech vyvrcholilo, když USA do blízkovýchodního regionu vyslaly letadlovou loď a bombardéry B-52 kvůli blíže neupřesněné íránské hrozbě.

Donald Trump je zastáncem tvrdého postupu proti Teheránu, zároveň opakovaně vyzval íránské činitele, aby s USA usedli k jednáním o svém jaderném programu. To Íránci vždy odmítli.