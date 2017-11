Nejistota se přenáší do celého světa, charakterizuje Švejnar rok prezidentování Donalda Trumpa

Donald Trump podle Švejnara ukázal, že svůj názor mění ze dne na den, v některých případech jde jedním směrem, pak zase zpátky. „Nejistota, která panuje i mezi jeho lidmi, kteří ho obklopují, je obrovská,“ říká v rozhovoru s moderátorem Janem Moláčkem.

Tato nejistota se ale přenáší do společnosti, a zároveň do celého světa – americký prezident má obrovský vliv, a jestliže naznačí, že si není tak jist, jakou roli bude Amerika hrát, tak to má obrovské dopady.

Společně s Republikánskou stranou, která má majoritu v obou komorách Kongresu, se mu nedaří protlačit žádnou velkou legislativu – zákony, které navrhují, neprojdou. „Trump vládne pomocí dekretů,“ dodává.

Jan Švejnar, ekonom | Foto: Anna Duchková

Veřejné mínění je velice proti Trumpovi, což se také podle Švejnara projeví na Republikánské straně, a jestliže ztratí většinu, ať už v Senátu nebo Sněmovně reprezentantů, tak to bude mít vliv na to, co mohou prosadit.

Na druhé straně ho jeho voliči stále preferují a v průzkumech veřejného mínění má stálou podporu. „Skalní podporovatelé ho stále podporují v tom směru, ve kterém se ubírá,“ zdůrazňuje.

Atmosféru rozdělené americké společnosti Trump také přiostřuje, a půjde tak dál. „Bude se snažit apelovat na co nejširší část obyvatelstva,“ uzavírá.