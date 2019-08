‚Velmi krásný dopis, tři stránky odshora dolu.‘ Trump dostal nový dopis od Kima, prý by se mohli znovu sejít

„Byl to krásný dopis, moc pozitivní. Rád bych vám ho ukázal. Napsal vážně krásný dopis, tři stránky odshora dolu,“ řekl americký prezident. Záznam z Trumpova setkání s novináři zveřejnila např. stanice CBS.

Trump také uvedl, že si myslí, že se se severokorejským lídrem opět potká, nenaznačil ale, kdy by se příští schůzka mohla konat. Oba státníci se od loňského roku sešli už třikrát, ale pokrok v jednání byl jen skromný. Pchjongjang navíc v poslední době provedl několik zkoušek balistických raket krátkého doletu. KLDR varovala, že její moratorium na zkoušky jaderných zbraní a raket dlouhého doletu z roku 2017 může být u konce.

Únorový summit Trumpa s Kimem ve vietnamské metropoli Hanoji vyšel naprázdno, když se nepodařilo dojednat úplnou likvidaci severokorejských jaderných zbraní, kterou Washington požaduje výměnou za uvolnění či odvolání sankcí.

Trump v pátek rovněž novinářům řekl, že k návštěvě USA byl pozván nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Velmi rozumného chlapa“, který je schopen se s Kremlem dohodnout, Trump podle svých slov v Bílém domě uvítá velmi brzy.

NEW: Pres. Trump says he got a "very beautiful letter" from North Korean leader Kim Jong Un yesterday, adding that he believes they will have another meeting: "Maybe I'll release the results of the letter, but it was very positive." https://t.co/Z0kLq3TFN0 pic.twitter.com/OSZev1wohE