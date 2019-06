Trump se v demilitarizované zóně sešel s Kimem, jako první prezident USA vstoupil na území KLDR

Trump schůzku avizoval v sobotu během summitu G20 v japonské Ósace. Mělo jít o krátké setkání, k němuž šéf Bílého domu Kima vybídl při příležitosti své návštěvy Jižní Koreje. Její konání potvrdil až v neděli jihokorejský prezident Mun Če-in.

Kim přijal nabídku na setkání v hraniční vesnici Pchanmundžom, oznámil v neděli Mun. Trump krátce poté odletěl prezidentským vrtulníkem Marine One ze Soulu do demilitarizované zóny.

Trump na společné tiskové konferenci s jihokorejským protějškem dopředu avizoval, že s Kimem si chce „jen rychle potřást rukou a pozdravit ho“. Zdůraznil, že mezi nimi funguje osobní chemie a s Kimem si rozumí. Upozornil však také, že USA nespěchají s uvolňováním sankcí proti Severní Koreji.

Šéf Bílého domu své rozhodnutí setkat se s Kimem hájil pokrokem, kterého bylo ve vzájemných vztazích dosaženo. Zároveň však mírnil očekávání od dnešního setkání. „Je to jenom krok,“ poznamenal. „Může to být důležitý krok, ale také nemusí,“ dodal.

US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un have shaken hands at the demilitarized zone (DMZ), before both leaders stepped into North Korea https://t.co/nQM59lEuEv pic.twitter.com/n7Z6V8mNIU