Trump zvažuje uzavření hranice s Mexikem. Na migranty ze Střední Ameriky povolal armádu

Americký prezident Donald Trump zvažuje možnost uzavřít před středoamerickými migranty jižní hranici s Mexikem a neumožnit jim požádat o azyl ve Spojených státech. Napsal to americký list The Washington Post s odvoláním na nejmenované zdroje z Trumpovy administrativy. Washington 7:40 26. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karavany migrantů pořádají nevládní organizace ze středoamerických zemí už řadu let | Foto: Jorge Cabrera | Zdroj: Reuters

Trump by podle deníku rozhodnutí zdůvodnil tím, že migranti představují bezpečnostní hrozbu pro Spojené státy.

‚Honduraská karavana‘ se za lepším životem ve Spojených státech nedostala, migranti se vrátili domů Číst článek

Pokud by americký prezident radikální krok učinil, pravděpodobně by se okamžitě setkal s negativní odezvou amerických soudů, poznamenává The Washington Post.

Americký list zároveň uvádí, že Trump téma migrace využívá v rámci kampaně před volbami do Kongresu, které se budou konat už za dva týdny.

Migranty přitom Trump vykresluje jako nebezpečné zločince a demokraty obviňuje z toho, že je podporují.

Trump ve čtvrtek oznámil, že povolává na hranice s Mexikem armádu. Vojáci mají hranice ochránit před několikatisícovým zástupem migrantů.

O několikatisícové skupině lidí, kteří pocházejí nejčastěji z Hondurasu, ale také z Nikaraguy, Salvadoru nebo Guatemaly a míří do USA, se mluví jako o „karavaně migrantů“. Skupina nyní čítá asi 5000 lidí a míří z jižního Mexika k amerických hranicím. Další skupina asi o tisíci lidech se vydala na pochod k USA z Guatemaly.

Trump chová zášť vůči neevropským cizincům, napsal soudce. Vládě zabránil v ukončení ochrany migrantů Číst článek

Nynější karavana vyrazila předminulou sobotu z města San Pedro Sula na severu Hondurasu a původně čítala asi 1300 osob. Postupně se k ní připojili další lidé, kteří utíkají před vysokou kriminalitou a chudobou.

Když skupina dorazila o víkendu na guatemalsko-mexickou hranici, bylo v ní asi pět tisíc běženců. Necelá tisícovka z nich přistoupila na „plán bezpečného návratu domů“, na němž se v sobotu dohodli prezidenti Hondurasu a Guatemaly.

Takzvané karavany migrantů pořádají nevládní organizace už řadu let. Cílem hromadné cesty lidí z chudých zemi Střední Ameriky je vyhnout se ve skupině nebezpečí, která hrozí při takové cestě jednotlivcům, a také hromadně upozornit na humanitární krizi ve Střední Americe.

Karavany migrantů ve Střední Americe se dosud většinou obešly bez větší publicity. To se ale změnilo letos v dubnu, kdy podobnou skupinu označil Trump za bezpečnostní hrozbu pro Spojené státy a na hranici s Mexikem poslal národní gardu.