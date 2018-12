Používal ji jako prasátko s úsporami, tvrdí prokurátorka o Trumpově nadaci. Ta končí svou činnost

Dobročinná nadace Donalda Trumpa podezřelá ze zneužívání financí ukončí svou činnost. Oznámila to prokurátorka státu New York Barbara Underwoodová, která vede stíhání společnosti se jménem amerického prezidenta v názvu. Dohodu, na kterou víc než 30 let v Americe působící nadace přistoupila, musí ještě schválit soud.

