‚Po letech špatného zacházení‘ není Trump připraven jednat s Čínou rychle. Uzavření dohody se protahuje

Spojené státy s Čínou stále vedou obchodní jednání, na uzavření dohody ale zatím nejsou připravené. Novinářům to v pátek řekl americký prezident Donald Trump. Dodal, že Washington rovněž nebude nadále uzavírat obchody s čínským výrobcem telekomunikačních zařízení Huawei. Washington 20:51 9. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching | Zdroj: Reuters, Reuters

„Vedeme si s Čínou velmi dobře. Jednáme s ní. Na uzavření dohody nejsme připraveni - ale uvidíme, co se stane,“ prohlásil Trump. Čína chce podle něj něco udělat, ale on ještě není připraven na nic. Zdůraznil, že po 25 letech špatného zacházení není připraven jednat rychle, takže se uvidí, jak to dopadne.

‚Pro svět by to byla skvělá věc.‘ Prezident Trump chce, aby nová raketová dohoda zahrnovala Rusko a Čínu Číst článek

Na dotaz, zda by mohl zrušit zářijové obchodní jednání s Čínou, Trump podle agentury Reuters odpověděl, že možná, ale že se uvidí, co se stane. Nyní jsou jednání stále v plánu.

Spojené státy také nebudou v nejbližší době obchodovat s firmou Huawei, i když v případě uzavření obchodní dohody by se to mohlo změnit, řekl Trump. Americké ministerstvo obchodu, které v květnu firmě Huawei zakázalo kupovat americké technologie, software a služby kvůli obavám o národní bezpečnost, nyní zvažuje, že by udělilo několik licencí americkým firmám, aby mohly firmě Huawei určité výrobky prodat.

Trump minulý týden nečekaně ukončil příměří s Čínou a oznámil zavedení desetiprocentních cel na čínské zboží, jehož roční hodnota dovozu činí 300 miliard USD (6,9 bilionu Kč). Jako důvod uvedl, že Čína nekupuje zemědělské produkty z USA v takovém množství, jak slíbila.

Nejnovější hrozba vyvolala šok na trzích, hlavní index amerických akcií S&P 500 zažil v pondělí kvůli zostření obchodní války nejhorší den v letošním roce. V reakci na páteční Trumpova prohlášení akcie prohloubily ztráty.

Trump také znovu kritizoval americkou centrální banku (Fed). Vyzval ji ke snížení úrokových sazeb o jeden procentní bod a poznamenal, že americká ekonomika je „spoutána“ měnovou politikou Fedu.