Jak se šířily dezinformace? Trumpovým stoupencům posloužil jako falešný důkaz manipulace malý vozík

Maďarsko a Polsko by se do Evropské unie nyní nedostaly, tvrdí kandidát na předsedu CDU Merz

„Pokud by Polsko a Maďarsko dneska žádalo o vstup do Evropské unie, tak s podobou jejich dělby moci, jakou obě země mají, by nebyly do Evropské unie přijaty,“ řekl novinářům v úterý Merz.