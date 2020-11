‚Volby ještě zdaleka nejsou u konce.‘ Trump odmítá přiznat prohru, výsledky napadne u soudu

Vítězství kandidáta Demokratické strany Joea Bidena v prezidentských volbách už oznámila většina amerických médií, včetně televizí NBC a CNN nebo agentury AP. Gratulace k bývalému viceprezidentovi směřují od představitelů z celého světa. I přesto ale současný šéf Bílého domu Donald Trump nechce uznat prohru. V prohlášení, které vydal jeho tým krátce po oznámení Bidenovy výhry, uvedl, že výsledky napadne u soudu. Washington 19:38 7. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené státy provedly kybernetický útok proti Rusku | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

„Prostým faktem je, že tyto volby zdaleka nejsou u konce,“ prohlásil Trump. Krátce předtím dokonce na twitteru tvrdil, že vítězem voleb je on, a to „o hodně“.

Trump je prvním americkým prezidentem od roku 1992, kterému se nepodařilo obhájit mandát. Před 28 lety prohrál coby úřadující šéf Bílého domu George Bush starší.

Současný prezident v posledních dnech opakovaně zpochybňoval důvěryhodnost volebního procesu, zprávy o své porážce odmítá. Biden se podle něj neprávem stavěl do pozice vítěze a „jeho mediální spojenci“ mu pomáhali ve snaze zabránit, „aby byla odhalena pravda“. Přitom to byl Trump, kdo se po úterních volbách opakovaně označoval za vítěze.

Prezident ve svém sobotním prohlášení avizoval přepočty hlasů v některých státech a naznačil, že bude výsledky nadále napadat u soudů. Analytici ale míní, že šance na zvrácení výsledku je mizivá, ať už skrze přepočty nebo prostřednictvím žalob.

Letošní volby v USA provázel i přes pokračující problémy s epidemií covidu-19 mimořádně vysoký zájem voličů. Sečteno už bylo na 148 milionů hlasů, což je o deset milionů více než konečné číslo z roku 2016.

Sčítání přitom stále pokračuje a podle posledních odhadů by nakonec účast mohla dosáhnout přibližně 67 procent, což by byl nejvyšší podíl za více než 100 let.