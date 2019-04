USA připravují novou dohodu k omezení jaderných zbraní. Nově se má týkat i Číny

Experti Bílého domu připravují na pokyn prezidenta Donalda Trumpa návrh nové smlouvy o omezení strategických zbraní, která by nahradila dohodu podepsanou v roce 2010 v Praze. Oznámila to v pátek americká televize CNN s odvoláním na své zdroje v Bílém domě. Budoucí dohoda by podle prezidentova projektu měla zahrnovat nejen jaderné prostředky USA a Ruska, ale nově i Číny. Washington 11:12 26. 4. 2019 (Aktualizováno: 11:50 26. 4. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Test balistické rakety Trident II D5, která byla vypuštěna z americké ponorky USS Nebraska (ilustrační snímek) | Foto: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge | Zdroj: Reuters

Pražská smlouva nazývaná Nová dohoda START (Strategic Arms Reduction Treaty ­- Dohoda o snížení počtu strategických zbraní), kterou podepsali tehdejší prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medveděv, má vypršet v roce 2021.

„Prezident se vyjádřil jasně. Myslí si, že kontrola zbraní by měla zahrnovat Rusko i Čínu a také všechny zbraně, všechny jaderné hlavice, všechny střely. Máme ambici nabídnout prezidentovi možnosti, jak nejrychleji to půjde, aby měl dostatek času,“ řekl CNN vysoce postavený zdroj z Bílého domu.

„Je to něco, o co se nikdo nepokusil. Ale řekl bych, že se žádná administrativa nepokusila o to, o co se pokouší Trump se Severní Koreou,“ dodal.

Arzenály Spojených států a Ruska omezila smlouva START zhruba o třetinu na 1550 strategických jaderných hlavic rozmístěných na maximálně 700 odpalovacích zařízeních. Prodloužena může být o pět let, ale Trump chce raději dojednat smlouvu novou, uvádí CNN.

Čína hraje jinou hru

Bílý dům s diskusí o prodloužení smlouvy z roku 2010 nespěchá. Místo toho se pokusí o ambicióznější dohodu, která by zahrnovala i zbraně nestrategické povahy a likvidovala by celé třídy výzbroje.

„Nevedeme diskuzi nyní o prodloužení,“ řekl zdroj CNN z Bílého domu s tím, že je potřeba bavit se o tom, jak dostat Čínu a Rusko k vyjednávacímu stolu.

Experti se ale obávají, že kvůli tomu by se mohlo stát, že Nová smlouva START nebude nakonec prodloužena. „Přehnaně ambiciózní projekt bude zbytečně riskantní. Můžete položit základy pro ambiciózní dohodu. Ale nemyslím si, že zbavit se základů zvyšuje šanci na ambicióznější dohodu,“ řekla Lynn Rustenová, viceprezidentka Iniciativy jaderného ohrožení.

Podle Alexandry Bellové navíc snaha dostat k podpisu nové smlouvy i Čínu vzbuzuje otázky. Asijská velmoc totiž nemůže co do počtu i síly jaderných hlavic s Ruskem nebo Spojenými státy vůbec soutěžit.

Podle Iniciativy jaderného ohrožení čítá arsenál Číny asi 260 hlavic, z toho má být asi 160 rozmístěných a připravených k použití. Destruktivní síla je celkově asi 294 megatun a Čína se zavázala k nepoužití jaderných zbraní jako první.

Pro srovnání, Rusko má asi 4 350 jaderných hlavic a Spojené státy 4 670.

Grandiózní projekt?

Americký prezident je známý svou slabostí pro velké projekty. A právě tato smlouva se má stát jedním z nich – obrovským úspěchem jeho zahraniční politiky, uvádí CNN.

Někteří odborníci ale vidí jako pravý důvod snahu Trumpa vyvést Spojené státy ze stávající smlouvy START. Na amerického prezidenta má totiž velký vliv jeho poradce, ‚jestřáb‘ John Bolton. Ten podle některých odborníků stojí také za záměrem USA odstoupit od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu z roku 1987.

John Bolton je totiž obecně považován za odpůrce mezinárodních smluv, které kontrolují a omezují zbrojení.

„Jediný důvod, proč vytáhnout Čínu, je, pokud doopravdy nechcete prodloužit Novou dohodu START,“ řekla Alexandra Bellová z Centra pro kontrolu zbrojení a nešíření jaderných zbraní.

Masivní (od)zbrojení

Teoreticky existují dvě možnosti. Buď by Čína vstoupila do širšího paktu jako slabší partner, s čímž nebude souhlasit, nebo by se připojila k nové START dohodě.

V tu chvíli ale čelí Trumpova administrativa těžké otázce: buď sníží jaderný arzenál, a k tomu samému donutí Rusko, na úroveň toho čínského, nebo dovolí Číně masivně zbrojit.

„Na jednu stranu mluvíme o tom, že chceme zařadit Čínu, na druhou ale panuje realistické očekávání, že o to nemá zájem,“ dodal pro CNN nejmenovaný zdroj.

Ruská reakce

Ruská agentura TASS v pátek citovala náměstka ministra zahraničí Sergeje Rjabkova, který na tiskové konferenci v Moskvě obvinil USA, že se snaží zničit veškeré smlouvy o nešíření zbraní a kontrole zbrojení.

„Podkopávají desetiletí pracně budované a pečlivě ochraňované zásady mnohostranné rovnoprávné spolupráce při řešení nejvážnějších problémů mezinárodní bezpečnosti,“ vyčetl ruský diplomat Washingtonu.

Rjabkov nicméně připustil, že proces kontroly jaderných zbraní by měl být mnohostrannější.

„Naše stanovisko spočívá v tom, že proces omezení jaderných zbraní může být postupný a musí se opírat o zásadu nedělitelné bezpečnosti. Musí mít mnohostranný charakter s respektováním konsensu a zájmů všech zemí,“ konstatoval Rjabkov, aniž se zmínil o možném zapojení Číny.

Moskva v poslední době obviňuje Pentagon, že dohodu START porušuje. Rusko varuje, že její případné prodloužení narazí na nutnost vyřešit celou řadu sporných problémů.