Nejvíce úmrtí očekáváme za dva týdny. Udržet počty obětí pod 200 tisíci bude ‚velmi dobrá práce‘, řekl Trump

Vědecké propočty naznačují, že počet úmrtí v souvislosti s koronavirem ve Spojených státech pravděpodobně dosáhne vrcholu za dva týdny. Na nedělní tiskové konferenci to médiím řekl prezident USA Donald Trump. Washington 1:21 30. března 2020

Donald Trump oznámil, že federální doporučení ohledně omezení kontaktů s lidmi, která byla původně vyhlášena na 15 dní, zůstanou v platnosti do konce dubna.

Mnohé americké státy už ovšem kvůli rychle rostoucímu počtu odhalených případů nákazy přistoupily k tvrdším opatřením a svým obyvatelům co možná největší míru izolace nařídily.

Infekce koronavirem už se v USA podle deníku The New York Times potvrdila u více než 135 000 lidí, což je výrazně více než v jakékoli jiné zemi světa. Nejhůře je zde na tom stát New York s přibližně 60 000 známými nakaženými a skoro 1000 mrtvými.

„Modely odhadují, že vrchol v míře úmrtí nás pravděpodobně zasáhne za dva týdny,“ řekl Trump. Hlavní expert americké vlády na infekční onemocnění Anthony Fauci předtím varoval, že nemoc COVID-19 by mohla v USA zabít 100 000 až 200 000 lidí.

Trump podle agentury Reuters reagoval, že konečný počet úmrtí v uvedeném rozmezí by znamenal, že země odvedla „velmi dobrou práci“.

Federální vláda od poloviny měsíce obyvatele USA mimo jiné vyzývá, aby se v zájmu zpomalení šíření koronaviru SARS-CoV-2 vyhýbali shromážděním o více než deseti účastnících a uchýlili se do 14denní izolace, pokud se nakazí někdo v jejich domácnosti. Trump nyní oznámil, že doporučení zůstanou v platnosti nejméně o 30 dní déle, než bylo původně avizováno, tedy do konce dubna.

Trump přitom v posledních dnech naznačoval, že chce pravidla alespoň v některých částech Spojených států uvolnit mnohem dříve. „Místo toho se je rozhodl prodloužit do 30. dubna, čímž tiše přiznal, že byl příliš optimistický. Mnohé státy a místní úřady zavedly přísnější opatření ohledně pohybu (osob) a shromáždění,“ napsala agentura AP.