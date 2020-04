Stát po státu. Trump na tiskové konferenci představil pokyny ke znovuotevření americké ekonomiky

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek ohlásil, že nastal čas znovu nastartovat Ameriku ochromenou pandemií nemoci covid-19. Prezident na tiskové konferenci v Bílém domě podle agentury AFP zdůraznil, že toto znovuotevírání ekonomiky se má dít po etapách, „stát po státu“ a na základě ověřitelných údajů, aby se předešlo nové vlně nákazy. Washington 1:38 17. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump na tiskové konferenci ke koronaviru | Zdroj: Reuters

Zdraví Američané se podle Trumpa budou moci vrátit do práce, jakmile to podmínky dovolí. Některé americké státy by se do těchto kroků mohly pustit „už zítra“ a 29 z 50 států by se mohlo ekonomicky otevřít relativně brzy, poznamenal prezident podle agentury Reuters.

USA jsou co do počtu nakažených i obětí nejvíce zasaženou zemí na světě. Počet potvrzených případů nákazy tam dosáhl bezmála 640 tisíc, počet obětí překročil 31 tisíc.

Ve státě New York nicméně klesl počet hospitalizovaných na nejnižší úroveň za poslední týden, což je podle guvernéra státu Andrewa Cuoma důkaz, že šíření viru se dostalo pod kontrolu.

Pokyny Bílého domu

Jak Trump avizoval, Bílý dům vydal nové pokyny pro státy, jednotlivce a zaměstnavatele o tom, jak postupně, ve třech fázích oživit aktivitu a zmírnit omezující opatření v oblastech, kde je nákaza na ústupu.

Pokyny podle agentury AP odrážejí Trumpovy názory, že se lidé musí vrátit do práce a k nakupování, jinak miliony Američanů přijdou o práci. Pokyny k obnovení hospodářského života stanovují řadu podmínek, které je nutné ověřovat před spuštěním jednotlivých fází zmírňování opatření, a nestanovují žádnou pevnou časovou osu.

„Neotvíráme vše najednou, ale jde o ostražitý krok za krokem,“ poznamenal Trump s tím, že guvernéři jednotlivých států, jejichž situace se často velice liší, mají sami rozhodnout, kdy odvolají vyhlášená omezení.