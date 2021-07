Zpravodaj v USA: Trumpova teorie o vítězství hluboce zakořenila, republikáni už mění hlasovací zákony

Útok příznivců Donalda Trumpa na sídlo amerického Kongresu na začátku roku sledoval celý svět. Při nepokojích zemřelo pět lidí a FBI stále pátrá po více než 300 podezřelých. „Nezanedbatelná část společnosti ten útok považuje za vyvrcholení křivdy a nespravedlnosti. Příznivci Donalda Trumpa, a není jich málo, jsou přesvědčeni, že volby vyhrál. Což, jak víme, není pravda,“ říká zpravodaj Českého rozhlasu v USA Jan Kaliba. Interview Plus Praha 0:10 22. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Sněmovna reprezentantů, kde mají většinu demokraté, schválila vznik vyšetřovací komise k událostem z 6. ledna 2021. Demokraté podle Kaliby usilovali o vytvoření nadstranické komise, to ale u republikánů neprošlo.

Poslechněte si Interview Plus Martiny Maškové se zpravodajem Českého rozhlasu Janem Kalibou

„Demokraté říkají, že pokud se události neprošetří ve stylu útoků z 11. září 2001, bude to mít dalekosáhlé důsledky pro americkou demokracii – bude to pozvánka pro případný podobný pokus v budoucnosti. Většina republikánů se k tomu ale nechce vracet, protože Donald Trump má mezi voliči velmi silnou podporu,“ uvádí.

Bývalý americký prezident zatím neřekl, zda bude v roce 2024 opět kandidovat. „Poptávka evidentně do nějaké míry v americké společnosti stále je. Když se projedete americkým venkovem, vidíte vlát vlajky Trump 2024,“ popisuje zpravodaj.

Podle předběžných průzkumů by Trump uspěl v republikánských primárkách, otázkou ale je, zda by dokázal zvítězit, protože i část jeho voličů nesouhlasí s tím, co se na začátku roku stalo a přičítají i jemu určitou míru zodpovědnosti.

Trumpovy lži zakořenily

Trump je podle svých slov již rozhodnutý, zda bude znovu kandidovat. „Udržuje veřejnost v určitém napětí. Na webu Rolling Stone jsem tento týden četl, že lidé, kteří se scházejí s Donaldem Trumpem, se přiklánějí k tomu, že v tuto chvíli je spíše rozhodnutý kandidovat. Ale otázka je, co bude s Trumpem za tři roky,“ podotýká Kaliba.

Exprezidentovy šance na znovuzvolení ovlivní i to, zda ho Facebook nebo Twitter pustí zpět na své platformy. Sociální sítě jsou pro konzervativní část politického spektra obecně velkým tématem, podle mnohých totiž potlačují svobodu slova.

Trump i nadále tvrdí, že mu bylo vítězství v prezidentských volbách ukradeno. „Tato jeho vylhaná teorie hluboko zakořenila. Republikáni s tím pracují a ve státech, které ovládají, se snaží prosadit nové volební zákony, o kterých tvrdí, že mají učinit volby spravedlivější a bezpečnější,“ přibližuje.

Například v Georgii má být zakázáno občerstvovat lidi, kteří čekají ve frontě před volebními místnostmi. A federální ministerstvo spravedlnosti už zažalovalo republikánské vedení státu za to, že údajně diskriminuje afroamerické voliče.

„Systém registrací k volbám je složitý a dají se s tím vymýšlet různá kouzla. Vězni, kteří si již odseděli své tresty, v některých státech stále nemají možnost volit – a které skupiny obyvatel jsou nadprůměrně zastoupeny mezi vězni. Těch debat je široké spektrum,“ uzavírá Kaliba.

